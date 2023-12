Krize německého národního týmu se prohlubuje, Nagelsmann je pod palbou kritiky kvůli přítelkyni

Národní týmy to nemají nikdy lehké. Jsou pod největším drobnohledem a pod největším očekáváním. Čerstvou zkušenost s tím má vedení českého fotbalu, v pořádné krizi je ale i to německé. Nový trenér týmu Julian Nagelsmann (36) se zašel podívat na Stuttgart a vzal s sebou přítelkyni. A byl oheň na střeše. "Kdyby měl dobré výsledky a byla by pozitivní nálada, vše by se odlehčilo a byla by to spíš humorná záležitost," komentuje kauzu pro eFotbal.cz Jan Morávek.

Středeční pohárovou porážku Borussie Dortmund ve Stuttgartu 0:2 sledovalo na kanále ARD podle německých médií 5,6 milionu televizních diváků. Ti kromě fotbalu také viděli reprezentačního trenéra Juliana Nagelsmanna. Na první pohled normální věc. Trenér nároďáku se šel podívat na utkání, ve kterém uvidí možné reprezentanty.

Nagelsmann ale nebyl mezi 54 200 diváky sám. Po jeho boku se totiž objevila přítelkyně Lena. V Německu tak žijí velkou aférou, takové společné vystoupení trenéři národního týmu ještě nikdy nepředvedli.

Například Jürgen Klinsmann (2004-2006) a Jogi Löw (2006-2021) se na tribuně se svými manželkami objevili až po skončení svého působení v roli trenérů národního týmu. Ačkoli měli své partnerky na stadionu čas od času s sebou, neseděli vedle nich.

Kritika i zastání

Německá fotbalová scéna se tak okamžitě rozdělila na dva tábory. Německý fotbal v krizi, před domácím evropským šampionátem je to nejhorší načasování. A trenér, jenž má přivést tým ke zlatu, si ze sledování zápasu dělá rande? Asi takhle nějak argumentovala jedna strana, jejíž tváří se stal Dietmar Hamann.

"Když jsem to viděl, řekl jsem si, že to nemůže být pravda," cituje dlouholetého hráče Liverpoolu či Bayernu deník Bild. "Národní tým se plácá v bahně a reprezentační trenér si dělá rodinný výlet do Stuttgartu. To je pro mě neprofesionální, nepochopitelné a těžko překonatelné. Je to ignorantské chování," dodal.

Poslední výsledky německé reprezentace. Livesport

Druhá strana má pochopení. "Julian se prostě dívá na zápas se svou přítelkyní. Nevidím na tom nic, co by zasloužilo takovou kritiku," nechápal Lothar Matthäus.

Vyjádřil se i známý komentátor Marcel Reif. "Kdyby to byl klubový trenér a na lavičce vedle něj seděla jeho přítelkyně, řekl bych, že to možná není nejlepší nápad. Ale takhle... Co by na tom mělo být problematického?" ptal se řečnicky.

Všechno je o výsledcích

Je zřejmé, že alfou a omegou celé aféry jsou výsledky. Nagelsmann jako reprezentační trenér vyhrál jen jeden ze čtyř zápasů (3:1 v USA), naposledy prohrál s Tureckem (2:3) a v Rakousku (0:2). Tohle před blížícím se evropským šampionátem neznačí nic dobrého. "Kdyby měl Nagelsmann dobré výsledky a byla by pozitivní nálada, vše by se odlehčilo a byla by to spíš humorná záležitost," řekl pro eFotbal.cz Jan Morávek. "Jenže lidé vnímají, že je německý nároďák v krizi, jsou nervózní, takže se jim hodí, když takto přiloží pod kotel," vysvětluje.

Jako většinou, i v tomto případě to největší kritikou a tlakem odnáší trenér. Na první pohled bezvýznamná návštěva utkání se tak může zvrhnout v nepříjemnou aféru. I proto, že mnohým Němcům leží Nagelsmannova partnerka v žaludku.

"Osobně se přikláním k Lotharovi," sdělil svůj názor Morávek. "Němci jsou napjatí a hledají problémy i tam, kde nejsou. Na druhou stranu trochu chápu Hamanna, protože dřívější trenéři to nedělali. Navíc je zde stále v paměti, že Nagelsmannova partnerka dělala pro Bild a když trénoval Bayern, unikaly ven informace. Lidé podezřívali právě ji, že do Bildu proudily přes ni," uzavřel Morávek.