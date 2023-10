Pavlenka gólovému rozkvětu Darmstadtu nezabránil. Výhru domácím obstarali čtyři střelci

Fotbalisté Darmstadtu vyhráli v 6. kole Bundesligy na vlastním hřišti nad Brémami 4:2. Domácí nakročili k prvnímu tříbodovému zisku v sezoně již během úvodní půlhodiny, kdy jim dvougólový náskok zajistili Matthias Bader (26) a Tim Skarke (27). Náskok Die Lilien se po přestávce navzdory snažení Jiřího Pavlenky (31) zdvojnásobil, a ačkoliv Werder v závěru dotahoval, podobný zkrat jako při posledním představení před vlastními fanoušky proti Mönchengladbachu domácí nedopustili.

O první vítězství se chtěli Die Lilien pokusit před vlastními fanoušky, kde přivítali Brémy. Hosté po výbuchu na hřišti Heidenheimu zabrali a doma porazili trápící se Kolín. Problémem však pro ně byly zápasy na hřištích soupeřů, kde od začátku kalendářního roku 2023 zvítězili pouze dvakrát. Ve šlépějích této nechvalně proslulé bilance mohl Werder pokračovat už po necelých dvou minutách. Ke střele z voleje se totiž dostal Fabian Nürnberger a bylo jen štěstí, že jeho projektil z hranice vápna zamířil těsně nad branku.

Brémy se ze špatného startu zápasu nepoučily a už v páté minutě zaslouženě prohrávaly. Skvělou akci na levé straně předvedl Marvin Mehlem, který si po chytrém náběhu navedl míč tak, aby ho následně nacentroval přímo na zadní tyč, kde Bader nezaváhal. Gólová krasojízda domácích pokračovala i nadále. Ve 25. minutě vyslal Nürnberger nádherným pasem do samostatného úniku Skarkeho, jenž povedeným obstřelem na vzdálenější tyč znovu rozjásal fanoušky Die Lilien.

Do druhé půle poslal trenér Werderu dvojici čerstvých hráčů, potřebný efekt to však nepřineslo. Byl to naopak domácí Darmstadt, kdo přidal třetí trefu v zápase. O tu se postaral Mehlem, jenž si vychutnal bezmocného Pavlenku poté, co ho do stoprocentní šance vyslal přesnou přihrávkou z první Bader. V 62. minutě navíc zahrál ve vápně rukou hostující Christian Gross, jehož prohřešek potrestal proměněným pokutovým kopem bývalý hráč Brém Tobias Kempe.

Alespoň malou radost pak hostujícím fanouškům připravil Olivier Deman, který využil nedůsledného počínání defenzivy modrobílých a důraznou hlavičkou upravil stav utkání. Werder se dokázal následně prosadit ještě jednou, když přesnou přihrávku Marvina Ducksche uklidil do prázdné brány Miloš Veljkovič.

Zápas dostal rychlý spád už v úvodních minutách, kdy hosté faulem nabídli svěřencům trenéra Christiana Streicha penaltovou příležitost, kterou sebejistě využil Vincenzo Grifo. Hned vzápětí se ale málem radovali i Bavoři. Do samostatného úniku se dostal Phillip Tietz.

Německý útočník nicméně nedokázal vyzrát na mladého brankáře Noaha Atubolua, který se předvedl parádním zákrokem. Augsburg pokračoval v aktivní hře a propracoval se i k několika dalším střeleckým pokusům, ale domácí obrana prokazovala vysokou organizovanost a s ledovým klidem odvracela veškerá nebezpečí.

Tlak hostů pokračoval po změně stran, ale Breisgauští Brazilci připravili svému soupeři další lekci z produktivity. Ke zdvojnásobení vedení jim stačil rohový kop, který po centru Grifa přetavil v branku na přední tyči číhající Philipp Lienhart. Po hodině hry se Augsburgu naskytla další obrovská příležitost ke skórování. Závar před brankou domácího celku ale nevyústil v nic jiného než v nepřesnou střelu kapitána Ermina Demiroviče.

Stabilní účastník Bundesligy se v 80. minutě přesného zásahu přece jen dočkal, k jeho smůle však brance předcházel milimetrový ofsajd, který neunikl oku videorozhodčího.

