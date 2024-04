Prostor Jana Morávka: Jak se změní Leverkusen? Už se mluví o přestupech, klíčová je obrana

Očekávané se v neděli naplnilo. Leverkusen utnul jedenáctiletou vládu Bayernu Mnichov a stal se novým mistrem Bundesligy. Bayer podal proti Brémám dominantní výkon (5:0), podle očekávání. Nic na tom nezměnilo ani to, že Xabi Alonso (42) ponechal několik opor na lavičce. I tak si střídající Florian Wirtz (20) stihl připsat svůj premiérový hattrick v kariéře.

Leverkusen vyhrál titul již ve 29. kole, což je historicky třetí nejrychlejší počin po dvou titulech Bayernu z 28. kola (2012/13) a 27. kola (2013/14). Takovou dominanci čekal málokdo, ale tady se trochu pochválím a připomenu svoji predikci z říjnového Livesport Daily, kde jsem řekl, že Leverkusenu věřím.

To jsem ale rozhodně netušil, že bude následovat tak skvělá sezona, protože to je opravdu něco unikátního. Nyní ho čeká Dortmund, poté Stuttgart, takže série bez prohry může být v ohrožení. Obzvlášť ve chvíli, kdy Xabi Alonso povolil týmu oslavy.

Livesport Daily #111: Proč je Leverkusen lepší než Bayern? Livesport

Když s ním Michael Ballack dělal po zápase rozhovor, ptal se ho, jestli se nebojí, že to hráči přeženou s oslavami a ve čtvrtek nebudou ready. Alonso odpověděl, že jim to bude tolerovat, protože to je tak mimořádná věc pro tým i celý klub, že jim tyto radostné okamžiky nechce kazit. Prý se prostě v týdnu sejdou a dají se dohromady.

Trochu vybočil, protože si dovedu představit, že německý trenér by tohle neřekl. Spíš by nakázal, že to nebudou přehánět, protože ve čtvrtek je čeká další zápas. Holt německá morálka je opravdu jiná.

Devatenáct inkasovaných branek za 29 zápasů je také mimořádná věc. Jen to potvrzuje fakt, že nejvíce peněz v kádru Leverkusenu leží v obraně. I když se o tom vlastně tolik nemluví, obrana Bayeru je fakt vynikající a její složení do příští sezony bude hodně důležité téma.

Klíčové postavě Jonathanu Tahovi v roce 2025 končí smlouva. Už před touto sezonou měl nabídky z Anglie, nebylo jisté, zda zůstane, ale nakonec ho přesvědčil Alonso, aby ještě neodcházel. Edmond Tapsoba má nejvyšší výstupní klauzuli ze všech hráčů Bundesligy, údajně se pohybuje kolem 100 milionů eur, takže v jeho případě si myslím, že může být Bayer v klidu.

Josip Stanišič se pravděpodobně vrátí do Bayernu, ale nedivil bych se, kdyby se jej klub pokusil znovu získat. Co se týká Piera Hincapieho, tak to je zrovna jeden z adeptů na případný odchod. Jeho přestup by mohl do pokladny přinést minimálně 40 milionů eur a Liverpool je údajně jedním z klubů, kterým se líbí.

A pak tu jsou krajní wingbeci Jeremie Frimpong a Alejandro Grimaldo. Španělského beka klub podle mého udrží, ale těžší to bude s Frimpongem. I když má smlouvu do roku 2028, tak má relativně nízkou klauzuli 40 milionů eur a mluví se o tom, že by mohla být aktivována. Můj pohled je navíc takový, že Frimpong o odchod bude mít zájem, protože mi přišlo, že v některých zápasech hrál hodně na sebe, chtěl mít dobrá čísla a ve spoustě situací, které mohl řešit přihrávkou na lépe postavené spoluhráče, to bral na sebe.

Jeho případnému odchodu nahrává i vyjádření CEO Fernanda Carra, který řekl, že aby klub udržel zdravé finanční fungování klubu, tak v létě bude muset jednoho hráče prodat. Vše směřuje k tomu, že by to mohl být právě Frimpong, jelikož odchod Wirtze sám Carro vyvrátil.

Ohromně důležitý je záložník Granit Xhaka. První místo v počtu naběhaných kilometrů (339 km), druhé místo v počtu úspěšných přihrávek (94 %). Pro mě je to hráč sezony. Byl motorem celého týmu. Dýchal pro ostatní. Když v neděli za stavu 3:0 odcházel ze hřiště, byl schopný se pohádat s pomezním, že proti nim otočil aut… To je mentalita lídra a vítěze.

Léto v Bayeru nebude jen o odchodech, ale především o nových tvářích, protože klub potřebuje široký kádr na to, aby byl konkurenceschopný v Lize mistrů. Už nyní prosakují přestupové spekulace.

Poslední informace jsou takové, že Leverkusen chce Trincaa ze Sportingu, na nějž má však ještě práva Barcelona v podobě zpětného odkupu. Pak klub cílí na dvě zajímavá jména. Prvním je dvaadvacetiletý křídelník Crysencio Summerville z Leedsu, který vstřelil 17 branek a osm asistencí v Championship. A druhým vytipovaným hráčem je teprve sedmnáctiletý Tidiam Gomis z francouzského Caenu. Údajně měly proběhnout první jednání už v zimě, ale klub z Ligue 2 ho nepustil.

V létě se k tomu mají znovu vrátit a Leverkusen chystá Caenu nabídnout spolupráci. Nemá totiž svoji rezervu, tak by do Francie posílal své mladé hráče a měl by ve druhé francouzské lize svoji farmu. Obecně se Leverkusen po hráčích hodně dívá do Francie. V minulých měsících se tu mluvilo o tom, že se soustředí na supertalent Désirého Douého z Rennes, který má mít cenovku kolem 40 milionů eur, což už je pořádná suma a byl by to přestupový rekord Bayeru.

Klub se ale rozhlíží i po Německu. V létě bude dost žhavé zboží Chris Führich ze Stuttgartu, který se díky svým výkonům dostal i do reprezentace. Je mu 26 let, takže už poměrně zkušený hráč a právě on by mohl obsadit místo, které nyní v kádru mají Jonas Hofmann s Aminem Adlim a zálusk si na něj dělá i Adam Hložek. Ale Bayeru údajně konkuruje Dortmund, RB Lipsko a snad i Bayern.

To samé platí o bundesligové kometě Maximilianu Beierovi z Hoffenheimu, který je ještě mladší než Führich a upoutal na sebe pozornost 13 góly v tomto ročníku.

Píšu, že by mohl nahradit Hložka a tím se dostáváme k ožehavému tématu – ano, čtete správné – myslím si, že Adam by měl v létě zvážit své možnosti a najít si klub, kde bude pravidelně hrát. Němci mu trochu křivdí. Píše se tu o něm, že se za dva roky nedokázal prosadit, to už mi přijde malinko kruté. Když si přečtu takový soud, čekal bych mnohem větší flop.

Jen to dokazuje, že potřebuje nový začátek. Góly dávat umí. Ukázal to v minulé i současné sezoně. Ale potřebuje cítit důvěru, najít si své místo. Myslím, že trochu prožívá to, co potkalo i mě. Šel jsem z Česka jako obrovský talent do Bundesligy.

Doma jsem byl obletovaný. Na každém turnaji jsem vyčníval, vyhrával jsem různé ankety o největších talentech. Ale poté jsem přišel do Německa a zjistil jsem, že nejsem výjimečný, ale normální. Že takových fotbalistů jako já tu běhá spousta. Jste z toho zaskočený. Hlava to musí zpracovat. Už kolem vás nejsou lidé, kteří k vám přistupují jako k výjimečnému hráči, nemáte kolem sebe kamarády, kteří vám pomohou k tomu, abyste byl nejlepší.

Adam se s tím vším pere statečně. Ale už zkrátka nastal čas, aby odešel jinam a našel svoji pozici v jiném klubu. Je mu 21 let, v Německu si rozhodně u spousty klubů udělal dobré jméno a neměl by mít problém najít si jiný tým. Pokud by zůstal v Leverkusenu, jeho minutáž se může ještě zmenšit, což by nebylo dobré. Klub určitě přivede nové hráče a dostat se na hřiště bude ještě složitější.

Bayer je ve hře ještě o dvě trofeje. V Evropské lize ho čeká odveta s West Hamem a finále Německého poháru s Kaiserslauternem. Michal Kadlec v rozhovoru pro Livesport Zprávy řekl, že by Hložan rád stihl ještě finále Německého poháru. Bylo by hezké, kdyby se mu to povedlo a zahrál si ho. Upřímně říkám, že byť to Filipovi Kaločovi všichni přejeme, beru to za jasnou záležitost pro Leverkusen. I vzhledem k tomu, že Kaiserslautern má velké starosti o záchranu ve druhé Bundeslize a že se dostali až do finále poháru, beru jako velký zázrak.

Jiné to bude v Evropské lize. Po losu jsem si říkal, že s West Hamem by pro Leverkusen mohla přijít první prohra v sezoně, ale když jsem je viděl hrát v Německu, tak to na mě rozhodně tak nepůsobilo. Předvedli špatný výkon, k ničemu se vůbec nedostali, ale v Anglii to bude jiné. Uspět na stadionu West Hamu bude pro Bayer velká výzva.

Pokud postoupí, mohou ho čekat kluby jako AC Milán, Liverpool, Atalanta či Benfica. To už je ohromná kvalita. Ale když vidíme Wirtze a spol. hrát, tak si člověk říká, že pro ně momentálně nemožné neexistuje.

A co čekat od německého mistra v příští sezoně? Už nyní se tu novináři shodují, že Leverkusen nebude rychlokvaškou a bude společně s Bayernem favoritem na titul. Všichni samozřejmě čekají, jak k tomu mnichovský klub přistoupí. Budou mít nového trenéra, dojde tam ke spoustě změn. Bude to hodně zajímavá konfrontace.

V již zmíněném rozhovoru Ballacka s Alonsem padla řeč i na odmítnutí Bayernu s Liverpoolem a setrvání v Leverkusenu. "Je to teprve můj první rok pořádného trénování. Všechno se děje moc rychle, až jsem z toho upřímně zaskočený," pronesl Alonso.

Ukázal, že má nadhled. Nikam se nežene. Navíc včasným potvrzením toho, že zůstává uklidnil tým před finišem sezony. Mistrovský tah. Tak jako dává smysl fotbal Leverkusenu na hřišti, tak stejné je to s jeho činy a výroky. Je to k nevíře, ale zatím mu vše vychází.

A jak nyní po titulu CEO Bayeru připustil, jednou to s tímto nastavením může dotáhnout i do Realu Madrid.