Michal Kadlec: Rolfes měl při výběru Alonsa zlaté ruce. Nejlepší posilou nebyl Boniface

V letech 2008 až 2013 v Leverkusen Michal Kadlec (39) působil. Mistrovského titulu se však dočkal až nyní, kdy se do BayAreny vrátil jako televizní expert stanice Nova Sport. "Velmi příjemný návrat," říká v rozhovoru pro Livesport Zprávy, ve kterém mluví o sportovním řediteli Simonu Rolfesovi (42), s nímž kdysi hrával, i kouzlu trenéra Xabiho Alonsa (42).

Jaké byly oslavy?

"Bylo to krásné. Užil si je celý klub, fanoušci. Atmosféra na stadionu byla úžasná. Šlo i na lidech vidět, že čekání na titul je dlouhé a asi dvakrát nebo třikrát vběhli na trávník během zápasu a pak se museli nahnat zpátky do sektorů. I když to tu nikdo nepřizná, tak tu nálepku “Vizekusen” (věčně druzí), měli v hluboko v sobě a jsou rádi, že už se to titulem smazalo."

Jaké to bylo vrátit se v tak slavnostní okamžik?

"Velmi příjemné. Jako vždy, když se vrátíte někam, kde to velmi dobře znáte a měl jste to tam rád. Mám na Leverkusen krásné vzpomínky. Zavzpomínali jsme na staré časy. Potkal jsem bývalého spoluhráče Simona Rolfese i další kluky, kteří dnes pracují v klubu."

Vím, že jste s nimi v kontaktu průběžně, situaci Leverkusenu jste sledoval po celou sezonu, ale kdy vám došlo, že Bayer skutečně míří za titulem?

"Asi ve chvíli, kdy začal Bayern ztrácet body a na Leverkusen stále nepřicházela krize, kterou všichni tak nějak očekávali. Ale ona nepřišla vůbec. Takže takový měsíc zpátky už jsem si opravdu řekl, že to fakt vyjde. Bayern poté definitnivě odpadl a už byla jen otázka času, kdy se to stane."

Jak je možné, že Leverkusen takto funguje?

"Bavil jsem v přímém přenosu se Simonem Rolfesem, předtím i fyzioterapeutem, kterého jsem ještě zažil i já, a shodli se na tom, že se v klubu vytvořil jeden velký tým. Skvělá parta. Není to tam rozdělené. Xabi Alonso neskutečně stmelil Leverkusen dohromady. A když se k tomu přidali skvělí hráči, kteří tam jsou, tak to šlape.”

Alonsa si nemohou vynachválit, že?

"Má velký respekt. Co řekne, to platí. Navíc není zvykem, aby trenér nazul kopačky a běhal s vámi na tréninku, nebo sám ukázal, co si od hráčů na trávníku představuje. Třeba v Česku je to málokdy vídaná věc. To jsou jeho další plusy, protože tohle, když hráči vidí, tak ani neceknou. Xabi se navíc domluví anglicky, německy a španělsky. S každým se skvěle domluví. A hlavně je to velká osobnost. Je znát, že hráči za něj makají. Může vyměnit pět šest hráčů a stejně jim to vychází."

Přitom Alonso přicházel k týmu, který byl po osmi kolech předposlední. V další sezoně už jej dovedl k titulu. Není to až zázrak?

"Na začátku byl cíl najít trenéra, který Bayer zachrání. Tehdy měl Simon Rolfes zlatou ruku, když vytáhl Xabiho. Vyprávěl nám, jak si vzpomíná na jejich první videohovor a že si hned padli do noty, protože měli stejné cíle a vidění fotbalu. A v tu chvíli začalo něco velkého. Tým měl čas se sehrát, naučit se Alonsovy herní principy, přes léto dobře posílili a vznikl z toho titul. Troufám si tvrdit, že Alonso změnil spoustě hráčům i myšlení, protože to, jakým stylem hrají, jak se obětují a rozhodují zápasy i v posledních momentech, je především o hlavě a jejím nastavení."

Kadlec hrál za Leverkusen v letech 2008 až 2013. Profimedia

Bayer je rodinný klub, není to žádný gigant. Nyní ale vyhrál titul, bude chtít uspět v Lize mistrů. Budou na něj větší nároky. Nemůže takový úspěch Leverkusen změnit?

"Bayer se mění postupně. Od doby, co jsem v klubu hrával, se změnil hodně. Už se nakupují i dražší hráči, což tehdy moc nebylo. Výplaty také nebyly moc vysoké. Dovedu si představit, že Alonso tam také nepracuje za malé peníze. Bayernu se v tomto ohledu asi nevyrovnají, ale pokud chcete být úspěšný, musíte se aspoň přiblížit. Klub udělal dobré přestupy. Prodal Kaie Havertze za velké peníze a ty poté investoval. Uvidíme, jak to bude vypadat nyní. Pokud se budou chtít udržet na vysoké úrovni, budou muset znovu investovat. A záleží také na tom, co Bayern…"

Bojíte se, aby si nepřišel třeba pro Floriana Wirtze?

"Vždycky, když nevyhrál titul, tak to udělal. Že koupil třeba Maria Götzeho. Za ním pak šel Robert Lewandowski… Však se také vyptávali i na Alonsa. Ale podle mě to Leverkusen nyní ustojí a své hvězdy udrží, nebo je neprodá do Bayernu."

Dovedete říct jednoho dva hráče, který se vám z posil líbili nejvíc?

"Na první dobrou mě napadne asi Granit Xhaka. Byl to nečekaný příchod, nikdo nečekal, že by se ho povedlo z Anglie přivést, to bylo mistrovské dílo. A pak musím říct samozřejmě Victora Boniface, kterého znal asi málokdo, ale Leverkusen ho měl skvěle zmapovaného. Do třetice musím také zmínit uzdraveného Floriana Wirtze, jenž měl zranění vazů, nikdo netušil, jak se s tím popere a v jakém stavu se vrátí. A on byl ještě lepší."

Xhakovy statistiky proti Brémám. Opta by Stats Perform / AFP

Je Xhaka nenápadným lídrem Bayeru?

"Ano, když jsem se bavil s lidmi z klubu, říkali mi, že je to šéf. I když je kapitán Hradecký, tak Xhaka řídí tým a kolem něj to bylo poskládané."

Jak vidíte situaci českých hráčů? Odejde Adam Hložek v létě?

"Je otázka, zda s ním Leverkusen počítá. Měl to složitější, protože mu neseděl styl, kterým Bayer hrál. Moc do něj nepasoval. Neměl tam místo, proto tolik nehrál. Bavil jsem se s ním nyní před zápasem a byl smutný, že je zraněný, ale není to tak vážné a chtěl by stihnout alespoň finále Německého poháru. Jaké budou jeho další kroky, si musí vyhodnotit s klubem a svým manažerem, ale je jasné, že ve svém věku potřebuje pravidelně hrát."

Bude Matěj Kovář od léta jedničkou?

"Kovář věděl, do čeho jde a to samé Leverkusen. Na jednu stranu klobouk dolů, kolik toho odchytal a že mu Alonso dal prostor. V nové sezoně si může zachytat Ligu mistrů, což je zase o level výš. Myslím, že všichni si tam uvědomují, že Hradecký není nejmladší a s Matějem se do branky počítá."

A co Patrik Schick?

"Je po dlouhém zranění, takže je určitě rád, že se do toho dokázal znovu dostat a nyní se bude chtít rozehrát před Eurem, kde se může stát cokoliv a třeba i změní působiště, kdyby se mu povedlo. V Bayeru má Boniface, je možné, že klub v létě přivede ještě nějaké posily… Na druhou stranu Alonso bude potřebovat širší kádr, aby dokázal být úspěšný na více frontách, takže s případným odchodem Patrika to nebude tak snadné."