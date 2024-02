Prostor Jana Morávka: Jak Tuchel srážel hráče a bál se Bayeru i komplikace pro Schicka

Někdy v říjnu jsem v podcastu Livesport Daily řekl, že nevidím moc příležitostí, jak by Leverkusen mohl ztrácet body. Jsem rád, že se moje vize naplňuje a trvá i po druhém střetnutí s Bayernem Mnichov. O tom, jak svěřenci Xabiho Alonsa přejeli rivala v boji o titul, se rozepíšu v novém Prostoru Jana Morávka.

Bayer v sobotu předvedl naprostou dominanci světové úrovně. Kdo si prohlédl sestavy před výkopem, mezi řádky viděl, jak se trenéři snaží takticky zaskočit. Přišlo mi vtipné, že se oba snažili zrcadlit druhého – a tak Bayern přešel na formaci se třemi stopery a Leverkusen naopak na čtyři obránce… Komu se to povedlo víc, je asi zřejmé. Jednoznačným vítězem se stal Xabi Alonso.

Obránce Bayeru Jonathan Tah v rozhovoru po utkání přiznal, že když se k nim dostala sestava Bayernu a hráči se dozvěděli, že takový soupeř kvůli nim překopal svůj styl, zvedlo jim to sebevědomí, že z nich mají opravdu strach.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Je nutné podotknout, že Thomas Tuchel to takticky vůbec nezvládl. Nevyšla mu změna rozestavení, včas nereagoval na vývoj zápasu a obránce Sachu Boeyho, který je v klubu sotva 14 dní, poslal hrát na druhou stranu přes nohu, kde čekal rychlého Jeremieho Frimponga, ale toho si Alonso chytře schoval na pozdější fázi zápasu.

Pro Boeyho to bylo od trenéra netaktní. V mých očích až neempatické. Bayern vyšel jeho přestup z Galatasaraye na hodně peněz, mluví se o 30 milionech eur, je na něj i kvůli tomu kladený velký tlak a hned ho dostanete do nekomfortní pozice v největším zápase sezony. Jeho výkon nebyl dobrý, ale Tuchel mu rozhodně nepomohl.

Bayern plaval, v utkání neměl ani jednu střelu, která by se dala považovat za gólovou šanci. Statistici našli, že se něco podobného stalo před 30 lety. Celkově měli jen devět střel, takhle málo to bylo naposledy minulou sezonu v 19. kole s Wolfsburgem, kdy zápas dohrávali od 54. minuty o deseti.Na seznamu TOP 10 hráčů, kteří v zápase naběhali nejvíce kilometrů, je z hostujícího týmu jen Noussair Mazraoui, který se dostal na 11,2 kilometru. Na druhé straně je třeba Florian Wirtz s 33 sprinty a 12,6 kilometry.

Livesport Daily #111: Proč je Leverkusen lepší než Bayern? Livesport

Vrátím se ale ještě k Tuchelovi – když se ho novináři ptali na předzápasové tiskovce na souboj Wirtz vs. Jamal Musiala, prohlásil pro mě nepochopitelnou věc, že aby Musiala ukázal, jak moc velký talent je, tak že musí v zápase zastínit Wirtze a dotáhnout Mnichov k vítězství.

Také vám to přijde od trenéra velkého klubu před takovým šlágrem padlé na hlavu? Bylo to naprosto zbytečné. Bayern měl tak dalšího hráče, kterého Tuchel dostal pod obrovský tlak. Dalo se z toho vybruslit mnohem ladněji, ale Tuchel svými výroky jen nahrál novinářům. Ke vší Musialově smůle ho Wirtz totálně zašlapal do země. Byl všude, rval se o každý míč, makal dozadu. Klobouk dolů, jaký výkon podal.

Jednání až nedůstojné

A ještě jeden přešlap trenér Bayernu podle mě předvedl – když na tiskové konferenci skuhral, že Josip Stanišič, který je v Leverkusenu na hostování právě z Bayernu, hrál a dokonce jim vstřelil gól. V Premier League by se to podle jeho slov nestalo, protože je tam pravidlem zakazovat zapůjčeným hráčům hrát proti kmenovým klubům. To mi za Tuchela bylo až stydno. Nechtěl jsem uvěřit tomu, že se pouští do takových věcí. Od trenéra Bayernu mi to přijde nedůstojné.

I proto si moc nedokážu představit, že by v Mnichově v takovém rozpoložení vydržel dalších několik měsíců, rozhodně bych si na to nyní nevsadil. Myslím si, že nebude mít takovou podporu hráčů jako měl třeba Julian Nagelsmann. To byl zcela jiný příběh. V jeho případě šlo o spory s lidmi z vedení klubu. Jednalo se o Olivera Kahna a Hasana Salihamidžiče. Paradoxní je, že oba už v klubu nepracují. Ale co se týkalo kabiny, tam měl Nagelsmann velkou podporu a hráče velmi mrzelo, že z klubu odešel. Tuchel ale v takové situaci není. Nemám z hráčů Bayernu pocit, že by se pro svého trenéra rozdali.

Pořád ale nemůžeme říct, že je Bayern odepsaný. Naději jim dává sezona 2018/19, kdy po 21. kole rovněž ztráceli pět bodů na Dortmund a stejně se stali mistry. Ve finiši měli 78 bodů, BVB o dva méně…

Ale věříte tomu? Máte dojem, že se Leverkusen zasekne? Já upřímně moc ne. Je neuvěřitelně suverénní. Na Kickeru jsem četl, že v titul pro Bayer věří 80 % lidí. Před zápasem to bylo 54 %. Předvádí vyrovnané výkony, žádný hráč dosud nešel výkonnostně dolů, velkou kvalitu prokazují i kluci z lavičky. Podle mě vše spěje k tomu, že se stanou šampiony. A nejen v Bundeslize. Velkou šanci mají i na zisk německého poháru, který je hodně láká. Chtějí vyhrát double. A vše tomu podřídí. Dokonce možná i úspěch v Evropské lize, což je trochu překvapivé.

Alonso je zcela jiný příběh

Co sobota také ukázala, je skutečnost, že Xabi Alonso je oproti Tuchelovi zcela jiný příběh. Líbilo se mi, jak si ho vyžádal kotel při děkovačce a Alonso tam nechtěl jít sám, tak s sebou vzal celý svůj realizační tým. Skvělé gesto. Jako bych viděl Kloppa. Leverkusen ukázal, že jsou jedna velká rodina, jeden tým a jen tak mohou společně dojít k titulu.

Před pár dny ředitel Simon Rolfes pronesl, že Alonso z klubu v blízké době neodejde, že neočekává v létě nějaké zemětřesení, ale upřímně tomu moc nevěřím. Leverkusen ho podle mě neudrží. Bylo to spíš takové divadlo pro lidi, ale pokud přijde Liverpool a nabídne mu angažmá v Premier League, proč by ho odmítl? Obzvlášť ve chvíli, kdy s Bayerem vyhraje titul…

Však se také už spekuluje o možném nástupci. Jedna z informací, která Německem prolétla, mluví o tom, že by Alonsa mohl nahradit Julen Lopetegui. Uvidíme.

Každopádně sobotní večer patřil Alonsovi. Líbilo se mi, jak se nebál udělat změny, zaskočil tím všechny. I tím, že Patrik Schick či Jeremie Frimpong zůstali jen na lavičce. Všichni si mysleli, že budou hrát. Ale taktika byla jiná a musím uznat, že byla zvolena výborně. Nasazení Amine Adliho a Nathana Telly se povedlo. Když se k tomu přidal skvělý Wirtz, tak extrémně Bayern presovali.

Nechat takového fotbalistu, jako je Schick, ve šlágru jara sedět na lavičce, to každého hráče zabolí. Další zápasy podle mě budou jiné, Patrik se do sestavy znovu dostane.

Aktuální tabulka Bundesligy. Livesport

Ale bude zajímavé sledovat, pro koho se Alonso rozhodne, až udraví Victor Boniface. Přijde mi, že do jeho pojetí fotbalu se více hodí on. Běhá všude, má hrozně moc energie, je rychlý, podstoupí spoustu soubojů. Nemá třeba tak dobrou techniku jako Schick, ale má jiné vlastnosti, které jsou dnes pro trenéry důležité.

A pak je tam Adam Hložek, který přišel do hry na závěrečné minuty. Doufám, že bude Leverkusen v létě soudný a nechá ho někde pravidelně hrát. Nic jiného ten kluk nepotřebuje. Potřebuje pravidelně odehrát 70 až 90 minut. To, co podstupuje v Bayeru, ho podle mě nikam neposouvá.

Věřím, že on i jeho okolí zatlačí na klub, aby svoji situaci vyřešil a nenechá se obalamutit tím, že bude Liga mistrů, změny v týmu a třeba přijde i nový trenér.

Adam má velkou výhodu, že už má v Německu nějaké jméno, nějaké góly vstřelil, není pro kluby úplně "no name" a stále je to mladý hráč.