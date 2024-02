Bundesligový šlágr ovládl Leverkusen a v čele tabulky odskočil Bayernu na pět bodů

Leverkusen přesvědčivým způsobem ovládl nejočekávanější duel jarní části Bundesligy, když v jejím 21. kole přejel Bayern 3:0. Na hlavního rivala v boji o titul si tak vytvořil už pětibodový náskok. První a nakonec i rozhodující ránu zasadil bavorskému gigantovi jeho kmenový hráč Josip Stanišič, jenž do Leverkusenu zamířil v létě na roční hostování. Dost možná klíčovou výhru v boji o titul pak po změně stvrdil ve výtečné formě hrající Alejandro Grimaldo. Na hřišti se z Čechů představil chvíli před závěrečným hvizdem jen Adam Hložek.

Do utkání vstoupili lépe svěřenci Xabiho Alonsa. Prudká přihrávka Roberta Andricha z levé strany projela skrz malé vápno a dostala se až k volnému Stanišičovi, který balon dopravil do odkryté brány. Domácí celek si připravil velké šance i o chvíli později. Nejprve zakončoval Nathan Tella pouze do připraveného Manuela Neuera, následnou dorážku Floriana Wirtze zablokovala obrana Bayernu.

Vylepšení náskoku Leverkusenu měl na kopačce Amine Adli, jenž se po chybě hostující obrany dostal do samostatného úniku. Na poslední chvíli ho však doběhl Dayot Upamecano a míč mu ukopl. Mnichovští proti dobře hrajícímu Bayeru působili bezzubě a pět minut po výměně stran znovu kapitulovali. Tentokrát se po přesné kombinaci ocitl sám před Neuerem Grimaldo a svou pumelici namířil nechytatelně nad rameno německého gólmana.

Farmaceuti měli utkání pevně pod kontrolou, a dokonce mohli své vedení navýšit na rozdíl třídy po pokusu Jeremieho Frimponga. Překvapivá rána nizozemského reprezentanta prosvištěla těsně kolem levé tyče. Tentýž hráč se pak ještě v závěru utkání dostal k přízemní střele, kterou ke smůle domácího celku pouze rozezvučel bližší tyč. Leverkusen se třetího zásahu nakonec přece jen dočkal, jelikož se v poslední minutě nastavení prosadil právě Frimpong.

Tabulka Bundesligy