Ředitel Bayernu Dreesen: Zasloužili jsme si prohrát, ale Tuchel má stále naši důvěru

Navzdory sobotní porážce 0:3 v Leverkusenu v přímém souboji o čelo bundesligy má trenér fotbalistů Bayernu Mnichov Thomas Tuchel (50) nadále důvěru vedení klubu. V rozhovoru pro Bild to řekl výkonný ředitel bavorského giganta Jan-Christian Dreesen. Podle sportovního ředitele Christopha Freunda už nemají Mnichované kvůli pětibodové ztrátě na vedoucí Bayer boj o titul ve svých rukou.

"Nic se nemění. Už před zápasem jsme věděli, že to bude těžké. Rádi bychom dosáhli jiného výsledku, soustředíme se na další utkání. Nerad se opakuju (o Tuchelově budoucnosti), zůstává to tak, jak jsem řekl," prohlásil Dreesen.

Uznal, že Leverkusen byl lepší. "Zasloužili jsme si prohrát, musíme to přijmout. Naštěstí zbývá 13 kol, musíme doufat, že Leverkusen udělá jednu dvě chyby. I když to proti němu bylo těžké, nevzdáme se. Musíme se dát do kupy. Ve středu proti Laziu (v osmifinále Ligy mistrů) máme možnost sobotní utkání napravit," uvedl šestapadesátiletý Němec.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Bayer uštědřil Mnichovanům, kteří ovládli bundesligu jedenáctkrát za sebou, třetí porážku v ligové sezoně a odskočil jim na rozdíl pěti bodů. "Prakticky jsme si nevytvořili žádné šance a zaslouženě prohráli. Samozřejmě je to hořké v takovém utkání, těžko se to vysvětluje. Dopustili jsme se příliš mnoha chyb a dovolili jsme Leverkusenu dominovat. Až moc snadno jsme inkasovali. Pro náš tým to není typické, velká utkání jsme vždycky uměli hrát. Teď musíme vyhrát všechny zápasy. Nemáme to už ve svých rukou, to je fakt," citoval klubový web Freunda.

Rozčarování z výsledku neskrývali ani hráči Bayernu. "Byl to jeden z našich nejhorších výkonů v jednom z nejdůležitějších zápasů. Chtěli jsme bránit agresivně a vysoko, nečekali jsme, že Leverkusen nastoupí s takovou sestavou. Každý z nás se musí zamyslet nad svým výkonem," řekl gólman a kapitán Manuel Neuer.

Fotbalisté Leverkusenu se po hřišti pohybovali ve velmi asymetrickém rozestavení. Opta by Stats Perform

Šlágr 21. kola rozhodli Josip Stanišič, Alejandro Grimaldo a Jeremie Frimpong. Adam Hložek nastoupil v 90. minutě, další čeští hráči vítězného celku Patrik Schick a Matěj Kovář zůstali mezi náhradníky. Svěřenci kouče Xabiho Alonsa v této soutěžní sezoně nenašli přemožitele v žádném z dosavadních 31 zápasů a atakují německý rekord Bayernu, jenž v letech 2019 až 2020 vydržel bez porážky 32 utkání.