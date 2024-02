Real Madrid se z Bayernu snaží získat Daviese. Jednání budou pokračovat, nevzdává se Eberl

Davies by měl brzy změnit dres.

V lednu roku 2019 se Alphonso Davies (23) stěhoval do Bayernu jako neznámý teenager. Možná, že někomu přišlo 14 milionů eur, které za přestup Vancouver inkasoval, jako dost přemrštěná suma. Kanadský reprezentant se však poměrně rychle vyšvihl ve stabilní pilíř levého kraje hřiště. Jenže teď hrozí, že klub opustí zadarmo. A to se bude snažit odvrátit nový sportovní ředitel klubu Max Eberl.

Už dříve španělský sportovní deník Marca či televizní stanice Sky Deutschland reportovaly, že se madridský gigant snaží zlákat Daviese do svých řad. Následně pak server The Athletic uvedl, že se již hráč dohodl s Los Blancos na osobních podmínkách. Zatím však není úplně jasné, jak transfer levý obránce či křídelník zamýšlí, smlouvu má totiž v Bayernu platnou do roku 2025.

Statistiky v posledních sezonách. Livesport

Real je údajně nakloněný oběma variantám. Tedy, že získá hráče už v průběhu tohoto léta, a bude tak muset za transfer zaplatit, nebo si počká a v příštím roce Daviese uloví zadarmo. Samozřejmě, že ani jeden ze scénářů se mnichovskému velikánovi nelíbí. "Jan-Christian Dreesen a Christoph Freund už s ním diskutovali o prodloužení smlouvy. Já v tom budu pokračovat," ujišťoval Eberl, který byl představen fanouškům v nové funkci v pondělí.

Ani výkonný ředitel, ani technický manažer evidentně se situací doposud nijak nepohnuli. Činovníci bavorského giganta tak vkládají naděje právě do Eberla, pro něhož zřejmě bude jedním z hlavních úkolů přemluvit Daviese k setrvání. "Už jsme s Daviesem mluvili. Teď to bude na Maxovi a Christophovi," vzkazoval Dreesen. "Žádný klub nechce, aby mu hráči odcházeli zadarmo. Uvidíme, co se stane," dodával Eberl.

Podle zahraničních médií se však německý velkoklub už na případný odchod Daviese připravuje a kvůli tomu monitoruje situaci kolem Théa Hernándeze z AC Milán, jenž by se mohl stát náhradou kanadského reprezentanta.