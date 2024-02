Liverpool a Bayern? Jen spekulace. Hlavou jsem stále tady, ujistil Alonso fanoušky Leverkusenu

Už 33 zápasů v řadě nepoznal porážku. Leverkusen sebevědomě kráčí za bundesligovým titulem a o jeho kouče je stále větší a větší zájem. Xabi Alonso (42) ale v pátek označil spojování svého jména s Liverpoolem či Bayernem Mnichov za "spekulace" a ujistil fanoušky Bayeru, že "hlavou je stále tady".

Leverkusen doma porazil Mohuč 2:1, prodloužil svou neporazitelnost v této sezoně na 33 zápasů a překonal tak německý rekord, který v letech 2019 až 2020 vytvořil pod vedením Hansiho Flicka Bayern Mnichov. Současný bundesligový lídr se navíc vzdálil bavorskému velkoklubu, který v sobotu hostí Lipsko, na rozdíl 11 bodů.

Ohromující série Bayeru logicky přilákala zájem několika předních evropských klubů. Předně však nejde o hráče – Bayern a Liverpool totiž pokukují po svém bývalém záložníkovi Xabim Alonsovi, jenž by po sezoně mohl u kormidla jejich týmů nahradit končící německé kouče Thomase Tuchela, respektive Jürgena Kloppa.

"V tuto chvíli jsou to jen spekulace," prohlásil Španěl po vítězství pro DAZN a vzápětí dodal: "Moje hlava je tady. Čeká nás spousta práce. Jsme ve skvělé situaci. Měli bychom si to užívat a pokračovat v přípravě, a to je vše, na co myslím."

V pátek za domácí otevřel skóre po třech minutách Granit Xhaka, o čtyři minuty později však bylo zásluhou Dominika Kohra srovnáno. Lídr ligy potřeboval k zisku tří bodů šťastný gól Roberta Andricha, pod nějž se podepsal velkou chybou brankář Robin Zentner.

Zápasové statistiky. Opta by Stats Perform

Alonso přiznal, že jeho tým byl v prvním poločase příliš emotivní. "Vedli jsme si dobře, ale nebylo to skvělé. Druhý gól byl velmi důležitý," uvedl kouč Bayeru.

Ligový mistr ze Španělska, Anglie i Německa, zároveň uvedl, že se jeho tým soustředí jen na sebe: "Nehledíme nikam jinam. Víme, co musíme udělat. Dalším cílem je derby v Kolíně nad Rýnem."