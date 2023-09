Schickova odysea se chýlí ke konci. Útočník Leverkusenu už trénuje s míčem

Za posledních 11 měsíců odehrál v Bundeslize pouhých 109 minut. Kanonýra fotbalové reprezentace a Leverkusenu Patrika Schicka (27) trápily od loňského léta dlouhodobé problémy s třísly. Teď to však vypadá nadějně. Útočník začal v týdnu s individuálním tréninkem na hřišti. Prognóza? Na zápas by měl být připraven zhruba za tři týdny.

Co je podstatné – už se zase usmívá. Předtím mu vzaly náladu dlouhé měsíce chmurné nejistoty. Když se letos v únoru pokusil o návrat na hřiště, dopadlo to zle. "Vydržel jsem kompletně zdravý asi dva týdny, kdy jsem neměl žádnou bolest. Pak jsem se jeden den probudil a bylo to zpátky," řekl Schick letos v březnu, když přebíral v Praze trofej pro nejlepšího českého fotbalistu uplynulého roku.

Od té doby do žádného zápasu nezasáhl. Snažil se léčit konzervativně, chtěl se vyhnout operaci, jíž podstoupil už předtím. A bez zjevné pomoci. Tu hledal i u světově uznávaného odborníka Pavla Koláře, jemuž péči o svá problematická třísla v minulosti svěřil třeba Jaromír Jágr.

Schick tehdy věřil, že bude do pár týdnů zpátky. Nakonec musel začátkem května zbytek sezony odpískat. A o měsíc později na berlínské klinice Charité podstoupit další chirurgický zákrok v bolestivých partiích, tentokrát se týkal přitahovačů. Chodil o berlích, od července pak rehabilitoval v posilovně. "Nejhorší bylo, že jsme dlouho neměli tu správnou diagnózu. Zkusili jsme spoustu věcí, nic nezabralo. Celou dobu mě provázela nejistota. Nevěděl jsem, jestli to, co dělám, je správné…" svěřil se Schick o prázdninách německému magazínu Kicker.

Nakonec se podle jeho slov řešení povedlo najít. "Doktor, který mě operoval, objevil, co bylo špatně a všechno napravil. Proto se už zase můžu usmívat. Chce to jen trochu víc trpělivosti a všechno bude fajn," vykládal.

Ta chvíle nastala právě teď. Leverkusen zveřejnil v týdnu fotky, jak se jeho české eso znovu na trávníku mazlí s míčem. Jak pod dohledem kondičního trenéra pracuje na comebacku. Dnes večer ve šlágru proti Bayernu bude každopádně svým spoluhráčům ještě držet palce na dálku.