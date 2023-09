ŠESTKA: Euro zřejmě bez Haalanda, Tomáškova premiéra a dva šlágry o první místo

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 12. září

Norsko – Gruzie

Jako by startovní pole ME ve fotbale nebylo pořád dost široké a UEFA, která jej od roku 2028 zvažuje rozšířit z 24 týmů na 32, vlastně přemýšlela správně. Už teď je totiž reálné, že se závěrečný turnaj v Německu uskuteční bez aktuálně nejlepšího útočníka světa. Nor Erling Haaland je se svým týmem na nepostupové třetí pozici za suverénními Skoty a Španěly, přes něž se bude jen stěží dostávat. Pomoci by mu tak mohl jen přímý postup Finů.

To by přineslo aspoň místo v baráži, jenže to je ve hvězdách. A tak prozatím musejí Norové hrát na maximum a doufat. Poté, co si zastříleli v přípravě s Jordánskem (6:0, Haaland nehrál), je nyní čeká Gruzie. Ta naopak utržila debakl 1:7 se Španělskem a i její hvězda Kvaracchelija se pomalu musí smiřovat s tím, že si na Euro nezahraje. Nory by měl táhnout za výhrou právě jich šutér, jenž se v této kvalifikaci zatím trefil v obou domácích zápasech.

Středa 13. září

Španělsko – Česko

Čeští tenisté si poprvé zkusí nový formát finálové části Davisova poháru, do níž se probili po dvou letech díky únorové kvalifikaci v Portugalsku. Nyní se utkají se Španělskem, Jižní Koreou a Srbskem o dvě postupová místa v play off. Kvarteto Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Adam Pavlásek rozehraje skupinu proti Španělům a vzhledem k síle Srbů v čele se světovou jedničkou Novakem Djokovičem půjde nejspíš o přímý duel o druhé místo.

Zápasy bude hostit hala ve Valencii, v níž organizátoři rozvinuli pomalejší koberec. Pro domácí, jimž chybí hvězdný Carlos Alcaraz, to je nevýhoda jen zdánlivě. Alejandro Davidovich Fokina i Roberto Bautista-Agut jsou totiž specialisty na tvrdý povrch, na němž dosahují lepších výsledků než na antuce. Doplněni o předního světového deblistu Marcela Granollerse (15. v žebříčku) si Španělé půjdou za výhrou.

Čtvrtek 14. září

Färjestad – Växjö

Stejně jako česká extraliga začíná ve čtvrtek nová sezona i ve Švédsku. Otevře ji klání úřadujícího mistra na ledě loňského šampiona. Oba se už úspěšně rozehřáli v Lize mistrů, kde Växjö dokonce zvládlo vítězně všechny čtyři zápasy a o skóre vévodí celé soutěži před Ilvesem Tampere. Färjestad má zase se šesti inkasovanými brankami nejpevnější obranu ze všech. Jeden i druhý ve svém minulém utkání udrželi nulu.

Do duelu top evropské úrovně mohou na každé straně naskočit Češi, ovšem s jistotou to lze tvrdit jen u Davida Tomáška v dresu domácích. Reprezentační útočník se po letním příchodu ze Sparty uchází o pozici prvního centra. Växjö má v kádru odchovance Slavie Jakuba Štancla, jehož letos draftovalo St. Louis, v přípravě mu však dalo šanci jen jednou. Klání těchto týmů jsou vyrovnaná – čtyři z předchozích pěti na ledě Färjestadu skončila remízou.

Pátek 15. září

Bayern – Leverkusen

Po třech odehraných kolech jsou v Německu jen dva týmy se stoprocentní bilancí. A v pátek se v Mnichově utkají ve vzájemném duelu o první místo v tabulce. To aktuálně drží hosté, kteří mají o gól lepší rozdíl ve skóre. Jejich útok šlape skvěle, v každém zápase této sezony vstřelil alespoň tři góly a bezvadně se zatím ukazuje letní posila na hrot Nigerijec Victor Boniface. Se čtyřmi zásahy a dvěma nahrávkami je nejproduktivnějším hráčem soutěže.

To je nejen špatná zpráva pro Adama Hložka, čekajícího na větší vytížení, ovšem také pro Bayern. Ten z posledních čtyř domácích vystoupení proti Leverkusenu vyhrál pouze dvakrát a nebylo by žádnou senzací, kdyby další nezdar zaznamenal i nyní. Zatímco soupeře čeká v následujícím týdnu "jen" Evropská liga, bavorský velkoklub se chystá na šlágr Ligy mistrů proti Manchesteru United, což může roztříštit jeho síly i pozornost.

Sobota 16. září

Inter Milán – AC Milán

Možná ještě lákavější duel než v Německu se chystá v Miláně. V městském derby se tam utkají jediné dva stoprocentní celky Serie A. Oba týmy shodně nastřílely osm branek (nejvíc v soutěži), v obraně však dominuje Inter, a to navzdory odchodu klíčového stopera Milana Škriniara do PSG. Nerazurri ještě v nové ligové sezoně neinkasovali, přičemž ve všech třech duelech svým soupeřům povolili pouhé dvě střely na branku.

A co víc, čisté konto udrželi i v šesti z posledních sedmi vzájemných utkání proti AC. Čítala semifinále Ligy mistrů i Italského poháru, ligu a domácí Superpohár. Naposledy se za černočervené prosadil do sítě Interu Rafael Leao, od té doby proti sobě tito soupeři odehráli 390 minut… Když se k tomu přidá zranění nejlepšího střelce AC Oliviera Girouda, jenž si v kvalifikaci pochroumal kotník, nevypadá to s vítěznými vyhlídkami jeho týmu příliš růžově.

Neděle 17. září

Zlín – Plzeň

V české lize není momentálně tým s lepší formou, než jakou ukazuje Plzeň. Ta se pod koučem Miroslavem Koubkem rozjela, v domácí soutěži má na kontě čtyři vítězství v řadě a o páté se bude snažit ve Zlíně. Proti tomuto soupeři se jí přitom daří – porazila jej pětkrát po sobě. Lepší výsledky sbírá z celé ligy momentálně už jen proti Českým Budějovicím (šest vítězství v řadě).

Zvlášť pozor si bude muset dát domácí obrana na Tomáše Chorého, který se proti ní prosadil ve třech minulých duelech. Zlín je doma daleko silnější než venku, ve třech startech tam získal všechny čtyři body, které v aktuální sezoně posbíral. Prohrál jen se Spartou, jež ukázala trpělivost a důslednost. Vyhrála sice těsně 1:0, navíc gólem z penalty v 80. minutě, ovšem co bylo důležitější – soupeři nepovolila ani jednu střelu mezi tři tyče.