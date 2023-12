Vrátí se František Straka do akce? Se známým trenérem jedná třetiligová štika

Chystá se návrat Františka Straky (65)? Známý trenér, který vedl během kariéry třeba Spartu, Slavii i Plzeň, stejně jako národní tým, se podle všeho brzy vrátí do hry. A nové angažmá by mělo mít hodně senzační punc. "Franz", jak se Strakovi přezdívá, by si měl v nejbližších dnech plácnout se Slovanem Velvary, ambiciózní třetiligovou štikou. "Měli jsme dvě schůzky, jednání pokračují. Příští týden bude třetí a tam si řekneme, zda se dohodneme na spolupráci," uvedl pro Livesport Zprávy David Vedral, šéf Slovanu Velvary.

Velvary přezimují na prvním místě B skupiny ČFL, přesto se s nimi v třetiligovém poločase rozloučil trenér Zdeněk Hašek, který zamířil do divizního SK Kladno. Je proto pochopitelné, že se středočeský klub rozhlíží po náhradě. Pro Livesport Zprávy dva nezávislé zdroje potvrdily, že mají Velvary zájem o spolupráci právě se Strakou, jenž je momentálně bez angažmá a v médiích funguje jako expert při rozborech utkání.

"Zatím to nebudu nijak komentovat, zkuste zavolat za týden," reagoval nejprve v pátek dopoledne David Vedral, šéf Slovanu Velvary na dotaz, zda je Straka opravdu v hledáčku klubu. Bez debaty jde o atraktivní jméno, které by prestiž klubu posunulo na nový level. Později se Vedral k celé věci rozpovídal. "Je to velký trenér. Působil v cizině, vedl Spartu i Slavii. Bavíme se o sportovní stránce, aby to naplnilo představy obou stran. Měli jsme dvě schůzky, jednání pokračují. Příští týden bude třetí a tam si řekneme, zda se dohodneme na spolupráci," dodal Vedral.

Velvary mají na čele ČFL náskok dvou bodů. Livesport

Velvary se v posledních letech posouvají herně i výsledkově. Už dříve šéf klubu pro eFotbal uvedl, že se v zimě bude rozhodovat o tom, zda klub začne vylepšovat zázemí a zaútočí následně na postup do druhé nejvyšší soutěže.

Finančně klub nestrádá, mělo by být v jeho silách dobudovat potřebné zázemí. A třeba by mohl dát postupové razítko do vyšší soutěže na lavičce s Františkem Strakou. Ten během pátku nezvedal mobilní telefon, takže se k celé záležitosti nevyjádřil. Naposledy vedl na Slovensku Trenčín, zachránil jej v nejvyšší soutěži, ale následně v klubu skončil.