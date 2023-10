Z týmu jsem necítil vůli vyhrát, prohlásil Straka o reprezentaci. Šilhavý se mu zdál rezignovaný

Tahle prohra zdrtila hráče i fanoušky, navíc postavila český tým mimo postupové příčky. Blamáž 0:3 v Albánii zkomplikovala cestu Součka a spol. na evropský šampionát, výrazně změnila i postavení trenéra Jaroslava Šilhavého (61). Jak vidí jeho pozici expert František Straka (65)? A co všechno bylo podle něj v Tiraně špatně?

Co jste říkal na to, jak to pro český tým v Albánii dopadlo?

"Nejen pro mě, ale asi pro všechny to bylo hodně velké zklamání. Každý z nás čekal něco úplně jiného. Shrnul bych to tak, že nám zápas v Albánii přinesl hodně rozpaků i otazníků."

V čem nejvíc Češi zaostávali?

"Když jsem náš mančaft viděl, připadalo mi, že si to tam přijel jen odehrát a nic víc. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale z týmu jsem necítil vůli vyhrát, jít za vítězstvím doslova za každou cenu. Byl to matný, malátný výkon. Na můj vkus prostě až moc málo, zvlášť v takovém utkání. Je mi ale jasné, že to kluky maximálně mrzí. Jsme přesvědčený, že z toho jsou hodně špatní, že sami čekali něco trochu jiného. Třeba proti Polsku je zdobila dravost, nekompromisnost, síla v osobních soubojích, z toho plynoucí skvělý pohyb a obrovský chtíč. V Albánii tam ale nic z toho nebylo. Nebo ano, ale bylo toho hrozně málo. Až mě to dost překvapilo."

Nemáte ale pocit, že se tyhle atributy vytrácí průběžně po celou dobu kvalifikace?

"Je pravda, že dostatečným varováním měl být hlavně domácí zápas s Albánií. Trochu mi však připadalo, jako by to nebral nikdo v potaz. Jasně, probíhaly tu nějaké analýzy, podle mě je ale nejdůležitější mentální nastavení, rozpoložení v hlavě. A to teď kluci dobré určitě nemají. Samozřejmě se dá diskutovat o tom, co všechno bylo špatně, ale pořád to máme ve svých rukou, pořád můžeme na Euro postoupit. Chci věřit tomu, že závěr kvalifikace zvládneme a na šampionát se nakonec dostaneme."

Klíčová byla situace zhruba pět minut před koncem první půle, kdy se Mojmír Chytil místo vyrovnání dočkal druhé žluté karty a vyloučení. Jak jste to viděl vy?

"Byl jsem překvapený, že to rozhodčí vyhodnotil zrovna takto. Na první dobrou mi vyloučení Mojmíra přišlo až moc přísné."

Neměl v tomhle případě intervenovat VAR a gól uznat?

"Možná ano, ale zase je pravda, že pohyb ruky směrem k míči tam od Mojmíra prostě byl. V tomhle pravidla hovoří jasně, úmyslné hraní rukou má být posouzeno jako žlutá karta. Jen je otázka, jestli to nebylo spíš rameno, což by naopak znamenalo vyrovnání. Těžko říct. Přiznám se, že úplně jasno v tom nemám ani já sám, proto se mi k tomu těžko vyjadřuje. Na druhou stranu, kdyby to rozhodčí vyhodnotil špatně, věřím tomu, že by VAR zakročil."

Jak se ale celá záležitost mohla podepsat na sebevědomí týmu?

"Podívejte, i tyhle situace fotbal bohužel přináší. Pořád to bylo jen 1:0, i když o desíti jsme to rázem měli ještě složitější. Tak jako tak si myslím, že jsme začali hrát až na příliš velký risk, což se nám zkrátka vůbec nevyplatilo."

Ta otázka se teď přímo nabízí. Měl by to trenér Jaroslav Šilhavý ještě ustát, nebo by měl být odvolán z funkce?

"Tohle je opravdu velice citlivá otázka. Musím se ale přiznat, že i mě samotného zarazilo Jardovo poslední interview, v němž jsem na něm cítil velkou rezignaci. Ovšem není to jen o něm, nýbrž i o celém týmu. Prohrálo se o tři góly, a to ještě Albáncům sebral čtvrtou branku ofsajd, což by byla další pohroma. Jarda je pod tlakem a sám to dobře ví. Je dostatečně zkušený na to, aby věděl, co teď bude asi následovat. Ještě je tu ale zápas s Faery, kteří od nás podle mě musí dostat tak pět nebo šest gólů, jen tak se to dá napravit. Potom přijde ten veledůležitý zápas v Polsku a už jsme bohužel v pozici, kdy to za každou cenu budeme muset zvládnout i tam."

Být v pozici Šilhavého, rezignoval byste?

"Na to vám můžu jen těžko odpovědět. Já jsem český nároďák vedl pouze jednou a měl jsem v něm tehdy asi 25 nováčků, i tak jsem ale udělal všechno, abych kluky spojil a namotivoval, zkrátka aby se vyhrálo. Takže asi tak."

Dokáže to samé i Šilhavý?

"Na to ani nechci odpovídat. S mančaftem nejsem a nepracuji s ním. Navíc Jardu dobře znám, dělal mi asistenta na Spartě. Vím, že je to skvělý kluk, který by nikdy nikoho nepodrazil."

