Překvapení víkendu podle dat: Tottenham a Marseille jedou zaskočit ve šlágru kola favorita

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Redakce Livesport Zpráv proto každý pátek přináší ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Před několika dny prohlásil současný předseda Spurs Daniel Levy na setkání s fanoušky a novináři: "Řeknu to jednoduše: Svůj Tottenham máme zpátky." A je dost možné, že se v tu chvíli v sále nenacházel nikdo, kdo by jeho názor rozporoval. Tým pod vedením nového trenéra Angeho Postecogloua baví Premier League ofenzivním fotbalem, který mu v úvodních pěti kolech vynesl 13bodový zisk a průběžnou druhou příčku tabulky.

Ačkoliv v tak malém vzorku utkání do hry stále ještě zásadním způsobem vstupuje také kvalita losu nebo faktor štěstí či smůly, z hlediska čísel si zatím Tottenham vede výborně. V ligovém srovnání má nejvyšší počet střel, největší objem přihrávek směrovaných do prostoru vzdáleného maximálně 20 metrů od soupeřovy branky a také druhou nejvyšší intenzitu presinku. Jeho aktivita ve finální třetině je obrovská a dělala problém zatím každému ze soupeřů.

V šestém kole ovšem Spurs čeká dosud největší výzva. Jednak z hlediska kvality protivníka, jednak co do očekávání, která jsou s nadcházejícím utkáním spjata. V další edici severolondýnského derby je sice výrazným favoritem sázkových kanceláří domácí Arsenal, avšak jeho klopýtnutí by vlastně ani tolik nepřekvapilo. Parta kouče Mikela Artety se sice může pochlubit tou nejlepší obranou z hlediska kvality povolených šancí, nicméně je třeba mít na paměti, že podstatnou část jejího rozvrhu tvořila utkání proti Nottinghamu, Crystal Palace, Fulhamu a Evertonu.

Což jsou celky, jejichž ofenziva rozhodně nepatří mezi ty nejvyhlášenější. Gunners bude navíc stále ještě chybět zraněný štítový středopolař Thomas Partey a víkendové utkání proto poskytne mnohem ucelenější obrázek o pravém stavu jejich defenzivy. Tottenham si zatím vytváří průměrně takřka dvě očekávané branky na zápas, což je čtvrtý nejlepší výsledek za Manchesterem City, Brightonem a jinak se trápící Chelsea.

Artetův tým se i z tohoto důvodu bude pravděpodobně snažit hrát co nejvíc pragmaticky, držet míč na svých kopačkách a taktiku uzpůsobit tomu, aby nedával Tottenhamu příliš mnoho prostoru pro rychlé protiútoky. Pokud ovšem jako první vstřelí gól hosté, opatrnost bude ta tam. A vzhledem k nadšení, které nyní v táboře Spurs panuje, se rozhodně nejedná o nereálný scénář.

I když se od Paris Saint-Germain každoročně očekává naprostá dominance v domácí soutěži, pět kol po startu aktuální sezony Ligue 1 se tým Luise Enriqueho teprve rozjíždí. Ačkoli pátá příčka s tříbodovým odstupem na vedoucí Monako žádnou paniku budit nemusí, klub pohodovým dojmem rozhodně nepůsobí.

Sezonu začal remízami s Lorientem a s Toulouse, kdy při absenci Kyliana Mbappého vstřelil pouze jedinou branku. Jeden z nejlepších hráčů světa následně potvrdil svou extratřídu čtyřmi góly ve vítězných duelech s Lens a s Lyonem, ovšem v posledním kole PSG ztratilo všechny body při domácí prohře 2:3 s Nice.

Vývoj xG v utkání PSG – Nice. 11Hacks / Livesport

A výsledek rozhodně nebyl dílem náhody, neboť si soupeř z Azurového pobřeží vytvářel nebezpečnější brankové příležitosti. Pařížané aktuálně trpí jistou nesehraností související s vysokým množstvím letních příchodů a odchodů. Tým opustily hvězdy v podobě Messiho, Neymara, Sergia Ramose či Verrattiho, za které sice přišly kvalitní náhrady, ovšem jakmile se k vysoké fluktuaci hráčů přidají také zranění, je zaděláno na problémy.

V duelu proti Nice zasáhla do utkání dohromady sedmička nových hráčů, k čemuž je třeba připočíst také neustálenou stoperskou dvojici. Nováček Milan Škriniar jednou nastoupí po boku Marquinhose, podruhé mu dělá společnost Danilo Pereira... Slušně hrající Marseille, která si v důležitých ofenzivních i defenzivních metrikách prozatím drží podobná čísla jako PSG, by proto mohla dezorganizovaného soupeře minimálně potrápit.

Velký fotbalový svátek se chystá také ve druhé nejvyšší české lize, kde se o první místo v tabulce střetne vedoucí Vyškov s druhou Zbrojovkou Brno. Hosté sice do utkání vstupují v roli outsidera, data však ukazují, že svého soupeře mohou klidně připravit o všechny body. Proti sobě se postaví (společně s Vlašimí) nejlepší ligové útoky, které si shodně vytvářejí 1,6 očekávaných branek na zápas.

Zatímco brněnská ofenziva je v podstatě one man show veterána Jakuba Řezníčka, mezi africkou enklávou Vyškova září především letošní objev Idjessi Metsoko. Oba už si stihli připsat shodně sedm přesných zásahů. Pokud se Brno rozhodne hrát otevřený fotbal, bude zranitelné z protiútoků. Větší objem nebezpečných šancí než Vyškov si z rychlých kontrů vytváří už pouze pražská Dukla, zatímco Brno z těchto situací střelám často čelí. Hůř už protiútoky zachytávají pouze rezervy Sparty a Olomouce, společně s Vlašimí.

Týmy s největším povoleným xG z protiútoků. 11Hacks / Livesport

Brno zatím dominuje ve vzduchu a nejvyšší procentuální úspěšnost mu patří jak v defenzivních hlavičkách, tak i v těch útočných. Vyškov se ovšem v předchozích utkáních bránil hlavičkám ve finální třetině velmi dobře, což je pro jeho fanoušky před šlágrem kola pozitivní zpráva.

V defenzivě mají zatím Vyškovští mírně navrch. V metrice povolených očekávaných branek jsou aktuálně druzí nejlepší. Střelám z nebezpečných prostorů už lépe zabraňují pouze hráči Opavy. Brno je v této disciplíně osmé a mělo inkasovat o zhruba dvě branky víc než Vyškov.