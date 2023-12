Vstupenky na Euro: Asociaci se sešly nižší stovky tisíc žádostí, teď probíhá třídění

FAČR třídí žádosti o vstupenky na zápasy české reprezentace ve skupinové fázi Eura v příštím roce v Německu. Podle generálního sekretáře Michala Valtra se ke středečnímu večeru sešly nižší stovky tisíc registrací a FAČR je aktuálně selektuje. Jelikož zájem fanoušků převyšuje kvótu, proběhne loterie za účasti notáře. Jednotlivé účastnické země dostanou od UEFA pro své příznivce na každý zápas skupiny na všech stadionech shodně 10 tisíc lístků.

Asociace v neděli se zpožděním způsobeným hackerským útokem spustila registrační systém pro zájemce o vstupenky. Žádosti mohli fanoušci podávat do středečních 22:00. Během čtvrtka a pátku FAČR rozešle úspěšným uchazečům unikátní kód, po jehož zadání v systému na portálu organizátora šampionátu UEFA budou moci do pátku 15. prosince do 17:00 kupovat vstupenky.

"Včera večer v době ukončení registrace jsme se pohybovali v řádech nižších stovek tisíc. Nicméně teď probíhá čistění databáze. Je tam pochopitelně spousta balastu. Následně budou probíhat další kroky," řekl na tiskové konferenci po jednání výkonného výboru FAČR Valtr.

Asociace maže více žádostí ze stejného e-mailu, případně se snaží odhalit ty, kteří se pokoušeli přihlásit pod různými adresami. "Máme elektronickou parametriku, jež umožňuje určité kontroly, které dokážou identifikovat opakované žádosti (z více e-mailů). Celý proces řídí UEFA, vstupenky prodává UEFA. My pouze zprostředkováváme, abychom vstupenky, které jsou určeny pro české fanoušky, dostali co nejblíže k nim," uvedl Valtr.

"Jsou asociace, které to nechaly na UEFA a hlásí se jim tam celý svět. Proto jsme to dali do českého jazyka, je to primárně pro české fanoušky. Určitými nástroji se očistí databáze. Výherci si pak kupují vstupenky u UEFA, jež má i své jiné nástroje, kterými si žadatele prověřuje. Když to neprojde sítem UEFA, tak to vrátí a český fanoušek má pak další možnost si to nakoupit," dodal Valtr.

Lístky se prodávají ve čtyřech cenových kategoriích za 30 eur (731 korun), 60, 150 a 200 eur (4871 korun). V lednu se neúspěšní žadatelé budou moci zapojit už jen na portálu UEFA do druhého kola prodeje.

Čeští fanoušci měli největší zájem o první utkání skupiny 18. června v Lipsku s Portugalskem, za které hraje hvězdný Cristiano Ronaldo. V dalších dvou duelech v Hamburku změří reprezentanti síly s vítězem březnového play off C a Tureckem. Na kolik procent z žadatelů se v prvním kole prodeje dostane, zatím FAČR vzhledem k probíhajícímu třídění registrací nedokáže odhadnout.