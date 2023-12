Třetí start, druhý gól. Schick se po zranění dostává do formy, chválil jej i Kovář

Třetí start, druhý gól. Schick se po zranění dostává do formy, chválil jej i Kovář

Patrik Schick (27) popsal svou trefu ve středečním osmifinále Německého poháru jako klasický gól útočníka. V rozhovoru pro klubovou televizi ocenil přihrávku Jeremieho Frimponga (22), po níž zpečetil výhru Leverkusenu 3:1 nad druholigovým Paderbornem. Důležitost Schickovy branky vyzdvihl i brankář Matěj Kovář (23).

Schick přišel na hřiště v 75. minutě za stavu 2:0 pro Bayer. Hosté v 83. minutě snížili, ale krátce nato si český reprezentant při rychlém protiútoku ukázal, kam mu Frimpong má dát míč, a z malého vápna zakončil. "Vedení 2:0 může být nebezpečné. Po kontaktním gólu na 2:1 to nebylo snadné, ale třetí gól byl důležitý. Šlo o klasickou branku útočníka, Jeremieho asistence se hodně povedla," děkoval spoluhráči.

Na konci října se po vleklém zranění třísel a červnové operaci vrátil po téměř osmiměsíční absenci na trávníky. Do zápasu naskočil po 231 dnech. Jako náhradník zasáhl do duelů s Karabachem v Evropské lize a poté proti Freiburgu v Bundeslize. Na tréninku před pohárovým utkáním se Sandhausenem si ale přivodil lehké zranění lýtka, kvůli němuž chyběl další měsíc. Po návratu z marodky si coby střídající hráč připsal tři krátké starty, v nichž vstřelil dva góly.

Ve středu za bundesligového lídra odchytal celý zápas Kovář. "Pohárové zápasy jsou vždycky složité, může se stát cokoli, je to jen o jednom zápase. Měli jsme utkání pod kontrolou, ale trochu nešťastně jsme inkasovali. V tu chvíli to bylo nebezpečné, ale Patrik dal třetí gól, který nás uklidnil a posunul do dalšího kola," prohlásil někdejší brankář pražské Sparty.

V dresu Leverkusenu vyhrál i sedmý soutěžní zápas v sezoně, do něhož nastoupil. "Pro gólmana jsou podobná utkání jako s Paderbornem ta nejnebezpečnější. Většina lidí očekává, že budeme držet míč a budeme na jejich půlce. Musíte být připravení a koncentrovaní. Trochu mě mrzí inkasovaný gól, protože přišel až v závěru, ale postoupili jsme a to je nejdůležitější," řekl někdejší mládežnický reprezentant. Jiný český hráč Bayeru útočník Adam Hložek strávil duel na lavičce.