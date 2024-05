Highlighty víkendu: Oslava (ne)postupu, loučení legendy, trenérská kometa a maminky

Sezona se blíží ke konci a někde je pomalu čas na oslavy. Ale pozor, ať neslavíte předčasně, jako v Nizozemsku... Kromě (ne)postupu Rody vybíráme do toho nejlepšího z víkendu i parádní gól z Francie, den matek v Getafe nebo jedno stylové loučení.

Gól víkendu

Hlavní postavou zápasu Toulouse - Montpellier byl Téji Savanier. Zkušený záložník je tahounem hostujícího týmu, v sezoně zatím zapsal výbornou bilanci (9+7). Souboj s tabulkovým sousedem otevřel nádhernou ránou z voleje, na kterou gólman Restes neměl nárok. Montpellier vyhrál 2:1 navzdory tomu, že klíčový hráč Savanier kromě branky stihl i červenou kartu a poslal tak svůj tým do deseti.

Smolař víkendu

Co je nejsmutnější na oslavách postupu? Když zjistíte, že byly předčasné a zbytečné... Fanoušci druholigové nizozemské Rody po výhře nad Cambuurem vtrhli na hřiště a začali slavit, protože si mysleli, že jejich hlavní rival Groningen prohrál s Telstarem. Groningen ale v nastavení vyrovnal, takže oslavy byly k ničemu. Aby toho ale nebylo málo, hlasatel na stadionu informoval, že Telstar ještě dal na 2:1 a fanoušci Rody začali slavit znovu.

Pak ale musel upřesnit, že se spletl, gól ve skutečnosti vůbec nepadl, Groningen skutečně remizoval a Roda tak musí na postup ještě opravdu čekat. O tom, kdo doplní Willem II jako druhý přímo postupující do Eredivisie, se rozhodne v pátek. Program nemohl vyjít lépe - Roda a Groningen si to totiž o postup rozdají v přímem souboji v posledním kole.

Ze sociálních sítí

V Getafe v pátek oslavili Den matek zajímavým způsobem. Místo dětí plnily role maskotů při nástupu na hřiště osudové ženy hráčů – ať už jejich maminky, nebo partnerky, tedy matky jejich potomků. Rodinná motivace ale moc nepomohla, Getafe padlo s Bilbaem 0:2, v závěru zápasu navíc Mason Greenwood neproměnil penaltu.

Statistika víkendu

Jedním z největších příběhů víkendu, a vlastně celé sezony, byla senzační jízda Ipswich Town, který dokráčel až k přímému postupu do Premier League. Vypadá to, že britskému fotbalu roste u "The Tractor Boys" zajímavý mladý trenér. Kieran McKenna, londýnský rodák, který ale vyrůstal v Severním Irsku, se učil řemeslu v mládeži Tottenhamu a Manchesteru United, k dospělému fotbalu se dostal v prosinci 2021 právě jako trenér Ipswich Town.

Ten byl tehdy v League One, tedy až třetí nejvyšší soutěži. McKenna tým vytáhl z problémů do klidného středu tabulky, v další sezoně (své první kompletní) postoupil do Championship a v té další hned do Premier League. Jak úspěšné jeho působení na Portman Road je, dokazuje fakt, že od jeho nástupu v prosinci 2021 neuhrál ve čtyřech nejvyšších anglických ligách nikdo víc bodů než on. Dokonce ani Pep Guardiola v dominantním Manchesteru City.

Příběh víkendu

Marco Reus oznámil, že po 12 sezonách opustí Borussii Dortmund. Ikona, která v aktuálním ročníku nastupuje hlavně z lavičky, v zápase proti Augsburgu zažila dost možná poslední vystoupení v Signal Iduna Parku. A loučení to bylo opravdu stylové. Reus dal při výhře 5:1 gól, na další dva nahrál a nakonec si užil krásnou děkovačku s věrnými fanoušky.

Fotka víkendu

O víkendu se slavilo také v Portugalsku. A fanoušci Sportingu to vzali ve velkém stylu. Obří mistrovskou párty pro družinu Rubena Amorima v Lisabonu vybíráme jako nejlepší snímek víkendu.