Incident Dúbravky s fanouškem vyšetřuje policie. Může to ohrozit hráče, varuje Pochettino

Incident slovenského brankáře Newcastlu Martina Dúbravky (34) s fanouškem na Stamford Bridge již vyšetřuje britská policie. K inkriminovanému okamžiku na stadionu Chelsea došlo během úterního čtvrtfinálového zápasu Anglického ligového poháru, který hosté prohráli po penaltovém rozstřelu a se soutěží se rozloučili.

Po vyrovnávacím gólu Chelsea v závěru normální hrací doby vnikl divák na hřiště a strčil do Dúbravky. Případ vyšetřuje Metropolitní policie, zatím nikoho nezatkla. "Musíme být opatrní, protože podobné věci mohou hráče ohrozit. Jsem zklamaný z toho, co se stalo," uvedl trenér The Blues Mauricio Pochettino.

Brankářskou jedničkou Magpies je Nick Pope, který však musel podstoupit operaci ramene a od fotbalu si odpočine. Dúbravka během jeho absence odchytal posledních pět zápasů, vítězství se dočkal pouze v ligovém střetnutí s Fulhamem.

V souvislosti s Chelsea se řeší i aktuální neyvrovnaná forma opory týmu Kierana Trippiera. Anglickému ofenzivně laděnému obránci se poslední zápasy vůbec nedaří, chyboval i při vyrovnávací brance Chelsea v prodloužení.

