Podpis pod góly i zahozená penalta. Zůstaň silný Kierane, vzkázal Mudryk hvězdě Newcastlu

Mudryk naskočil do zápasu rovněž až v jeho průběhu a pohyboval se v Trippierově prostoru.

Bez Kierana Trippiera (33) by dnešní Newcastle byl jen těžko na takové úrovni. Jako správný kapitán je anglický reprezentant jednou z předních hvězd Magpies, v poslední době však prožívá slabší období. Mizerná forma ofenzivního obránce se výrazně projevila v úterý večer během čtvrtfinále EFL Cupu, po němž měl zkušený fotbalista hlavu v dlaních.

Není divu. Trippier naskočil do zápasu až v jeho průběhu, neboť nebyl kondičně ve velmi náročném programu připravený na větší minutáž. Do utkání vstoupil na začátku druhého poločasu dobře a dlouho to vypadalo, že svému mužstvu pomůže k postupu mezi nejlepší kvarteto. V samotném nastaveném čase však přišla chyba – k jeho smůle v posledních dnech už několikátá.

Chelsea se nadechovala k závěrečnému tlaku, ale příliš se jí to nevedlo. Nepovedený centr Mala Gusta do šestnáctky Magpies se zdál být snadnou kořistí pro zkušeného Trippiera, dlouholetý obránce anglické reprezentace ale dobře neodhadl odskok míče a směrem k brankáři Martinu Dúbravkovi hlavičkoval s nedostatečnou razancí.

Toho využil pozorný Mychajlo Mudryk a pohotovou ranou k tyči poslal čtvrtfinálový duel do penalt. A právě v rozstřelu přišla řada na kapitána Newcastlu, který ale razantní ranou minul pravou tyč branky gólmana Djordeho Petroviče. Vzhledem k úspěšnosti mladíků Blues šlo o "smrtící ránu" a Straky se tak s pohárovou soutěží rozloučily.

Trippier ihned po zahození penalty věděl, že situace není dobrá a schoval tvář v dlaních. Velmi rychle však přispěchala útěcha od spoluhráčů, kteří dobře vědí, jak platný dokáže jejich kapitán být. Podporu svému svěřenci vyjádřil i trenér Eddie Howe. "Poté, co nám toho tolik dal, je nyní řada na nás, abychom ho podpořili. Byl pro nás revolučním podpisem, stmelil šatnu a táhl nás svými výkony," uvedl po zápase kouč Newcastlu.

Koneckonců vyjádření respektu vůči Trippierově osobě přispěchalo po zápase skrze sociální sítě i od zmiňovaného zachránce Chelsea Mudryka. Ukrajinec na svém instagramovém účtu zveřejnil fotografii z utkání, ke které napsal: "Kierane, chci ti jen říct: Zůstaň silný. Někdy se dějí špatné věci, ale myslím, že jsi silný fotbalista, ať se děje cokoli."