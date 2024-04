Leverkusen prodloužil smlouvu brankářské trojce, konkurent Kováře je v klubu již 15 let

Už jen jediný krůček dělí Leverkusen od mistrovského titulu. Sezonou kráčí bez jediné porážky. Teď německá média zveřejnila další díl pohádkového příběhu Bayeru. V klubu totiž prodloužil smlouvu brankář Niklas Lomb (30). Zkušený gólman je klubovou trojkou a jistí záda jedničce Lukáši Hradeckému (34) a dvojce, kterou je Matěj Kovář (23). "Prodloužení smlouvy beru to jako obrovské vyjádření důvěry. Do klubu jsem přišel jako teenager, je to pro mě něco výjimečného," zářil Lomb.

Mezi tyče se v dresu Bayeru dostane opravdu jen výjimečně, přesto vedení bundesligového lídra vsadilo na třicetiletého gólmana a nabídlo mu prodloužení smlouvy až do roku 2027. "Budu bojovat ze všech sil, abychom byli úspěšní," zářil brankář, který je v klubu od svých patnácti let. Leverkusen v této sezoně bojuje o německý titul, triumf v německém poháru a chce opanovat i Evropskou ligu. V sezoně zatím ani jednou neprohrál.

V této sezoně si zachytal v Evropské lize proti Molde, kdy Bayer vyhrál 5:1. Mezi tyče se postavil poprvé po třech letech a fanoušci jej hned oslavovali. Nezklamal a dočkal se odměny v podobě nového kontraktu. Bundesligovou jedničkou je Hradecký, v Evropě i německé pohárové soutěži dostává šanci Čech Kovář. A záda jim spolehlivě kryje právě Lomb.

"Momentálně je mezi brankáři skvělá symbióza. Platí to i pro Lomba, který je tady kultovní postavou," svěřil se magazínu Kicker Hradecký už během února. Sportovní ředitel Simon Rolfes souhlasí. "Niklas se v posledních letech vždy spolehlivě začlenil do kádru, je to absolutně týmový hráč. Byl a je zárukou vysoké tréninkové úrovně. Je pro náš tým důležitý a to i přesto, že nedostává tolik herních příležitostí," zvedl Rolfes.

Lomb se stal hráčem Bayeru v patnácti letech. Odskočil si na hostování do Halleschen FC (leden až červen 2015), Preussen Münster (2015/16) a SV Sandhaut (2018/19), přesto zůstal věrný Leverkusenu. Za všechny ty roky však nastoupil jen dvakrát v německé nejvyšší soutěži a pětkrát v Evropské lize.