Nepamatuji si, kdy naposledy jsem hrál fotbal bez bolesti, prohlásil kanonýr Jesus

Útočník Arsenalu Gabriel Jesus (27) si od MS 2022 v Kataru prošel řadou zranění a podstoupil také operaci kolene. Brazilský hráč prohlásil, že si nepamatuje, kdy naposledy hrál bez bolesti.

Brazilský reprezentant se po zranění během mistrovství světa v Kataru podrobil operaci pravého kolena. Čtyřnásobný vítěz Premier League se po operaci vnitřního postranního vazu zotavoval přes tři měsíce. Po dlouhé rekonvalescenci však utrpěl další čtyři zranění na stejné noze, kvůli kterým nebyl k dispozici přes 75 dní a přišel celkem o 33 zápasů.

Arsenal je v čele Premier League a v úterý ho čeká první zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Bayernem Mnichov, takže plně uzdravený Jesus by pro anglický klub mohl být v závěrečné fázi sezony velmi důležitým faktorem. "Občas to (v koleni) cítím. Nepamatuji si, kdy jsem naposledy hrál fotbal bez bolesti," řekl Jesus v pondělí novinářům. "Bohužel jsem měl nějaké problémy a lidé to ne vždy vidí. Ale psychicky se snažím být silný v hlavě," přiznal rodák ze Sao Paula.

Statistiky Gabriela Jesuse Livesport

Jesus, který v této sezoně vstřelil ve všech soutěžích osm gólů, uvedl, že se neobává, že by Arsenal v závěru sezony podepsal nového útočníka. "Oni už vědí, jestli ho chtějí, nebo ne. Mým úkolem je tvrdě trénovat a zlepšovat to, co musím. Spekulace tu budou vždycky," dodal Brazilec.

Po úterním čtvrtfinále s Bayernem přivítá Arsenal v neděli v lize Aston Villu.