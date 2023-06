Bratři Sadílkové si po společném utkání vyměnili dresy: Na zápase nebyla žádná kaňka

ČTK

Lukáš (27) a Michal (24) Sadílkovi byli nadšení, že se spolu v reprezentaci dostali na hřiště při první možné příležitosti. Bratrská dvojice se při červnovém srazu premiérově sešla v nominaci národního týmu a trenér Jaroslav Šilhavý jim dal šanci na závěrečné minuty hned v sobotním utkání kvalifikace na mistrovství Evropy na Faerských ostrovech. Čeští záložníci si na památku vyměnili dres.

Zatímco Michal v 80. minutě nastoupil už k 15. utkání za reprezentační "áčko", starší Lukáš naskočil v 89. minutě k premiérovému startu. Společně v závěru mohli slavit vítězství 3:0. "Mohlo se klidně stát, že bychom na tento moment čekali i několik zápasů. Ale jsem rád, že se nám to povedlo hned při první příležitosti a navíc se zápas zvládl vítězně," uvedl Michal Sadílek.

"Jako děti jsme o tom nějakým způsobem snili, že si zahrajeme v jednom týmu. Ale že to bude v reprezentaci a ještě v soutěžním zápase... Já doufal, že by to mohlo být v přípravném utkání s Černou Horou, že bychom se na nějakou minutku mohli spolu objevit. Ale že to bude v kvalifikaci, je o to hezčí," doplnil Lukáš.

Oba bratři se navíc coby záložníci sešli ve středu pole. "Když brácha nastoupil, tak mi říkal, kam se mám posunout, protože jsem měl jít o řadu výš. Takže jsme stihli i něco prohodit mezi sebou," poznamenal Michal, hrající za nizozemský klub Twente Enschede.

Po závěrečném hvizdu zažívali velké emoce. Bratrská dvojice se sešla v české reprezentaci v utkání poprvé od roku 2011 a sourozenců Romana a Michala Hubníkových. "Hned po závěrečném hvizdu byl brácha hned vedle mě, tak jsme se objali a pogratulovali si. Bylo to hezké," uvedl Michal.

"Hned po zápase jsme se na sebe podívali, zasmáli jsme se a byl to příjemný pocit. Na tom zápase nebyla žádná kaňka, protože jsme ho zvládli jak výsledkově, tak herně. S bráchou jsme si vyměnili jeden dres, abychom měli vzpomínku a památku na to, že jsme spolu byli na hřišti společně a strávili spolu nějaké minuty," dodal Lukáš, jenž před pár týdny získal ligový titul s pražskou Spartou.

Utkání Faerské ostrovy – Česko 0:3