V Tórshavnu čeká reprezentaci umělá tráva. Naposledy český tým nezastavila

ČTK

Čeští fotbalisté se budou muset v sobotním třetím utkání kvalifikace mistrovství Evropy na Faerských ostrovech popasovat s netradičními podmínkami. Reprezentační zápas se bude hrát nezvykle na umělé trávě, na které se národní tým připravuje už od pondělní v Praze. Na umělý povrch si svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého (61) zvykají v tréninkovém centru Sparty na Strahově a věří, že podobně kvalitní hřiště bude i na stadionu v dějišti utkání Tórshavnu.

Česká reprezentace nehrála zápas na umělé trávě od října 2014, kdy si v Astaně s nezvyklými podmínkami poradila a zvítězila nad domácím Kazachstánem 4:2. "Je na tom úplně jiný pohyb. Pár hráčů bylo po prvním tréninku trochu rozbitých, protože je to nezvyk po dlouhé době. Někteří vážně několik roků na umělce vůbec nebyli. Takže je trošku bolela záda, je třeba si na to zvyknout. Ale pořád si myslím, že to není nějaký velký problém," řekl novinářům záložník Sparty Lukáš Sadílek.

Zatímco hráči z české ligy se občas na umělé trávě připravují v zimě, legionáři na ni nejsou příliš zvyklí. Výjimkou jsou záložník Michal Sadílek a ofenzivní univerzál Václav Černý, kteří působí v nizozemském Twente.

"Shodou okolností jsem se u stolu při večeři bavili, kolik že je v Holandsku umělek. Potom jsem to nějak počítal a tuhle sezonu to byly asi tři nebo čtyři stadiony. Ještě měsíc nazpátek jsme hráli venkovní zápas proti Emmenu na umělce. Pro nás, kluky z Holandska, to zase takový problém není. Vím, že kluci v Česku už poslední dobou ani v zimě moc umělky nevyužívají a letí se někam na soustředění," podotkl Michal Sadílek.

"Já jsem na to zvyklý z Liberce, tam se možná tři čtvrtě roku trénovalo na umělce. I v Bohemce jsme byli dost často na umělce. Jelikož ještě nejsem tak starý, moje kolena to snesou," poznamenal 25letý ofenzivní univerzál Jan Matoušek z Bohemians 1905, který je jediným nováčkem v aktuální nominaci.

Trénovat v červnu na umělé trávě je velmi nezvyklé. "Určitě tomu pomůže, když se to trochu pokropí. My ji při tréninku měli pokropenou. Když je moc velké horko, za chvilku to uschne a po deseti minutách to úplně ztrácí smysl," přemítal Lukáš Sadílek, který se s reprezentací připravuje v jemu známém prostředí tréninkového centra Letenských na Strahově.

Nezvyklé je i počasí

"Sparta je jeden z mála klubů v Česku, který má takové podmínky, aby mohl i v zimě trénovat na přírodní trávě. Ale ostatní musejí využívat umělku. My ji shodou okolností využívali taky, jak byl meziblok, když podzimní sezona skončila dřív. Je to samozřejmě trochu jiný povrch, ale myslím, že to není vůbec rozhodující v tom, že by to mělo nějakou velkou měrou ovlivnit ten zápas," podotkl.

Hráči jsou na umělé trávě náchylnější ke zraněním. "Já mám k umělce negativní vztah, jelikož můj zdravotní stav v minulosti nebyl úplně pozitivní. Takže každý tvrdší povrch pro mě není úplně fajn. Ale bohužel je to tak, jak to je, musíme s tím smířit. Na Spartě je super umělka, takže doufám, že podobná bude i tam," přál si sparťanský kapitán Ladislav Krejčí mladší.

Na podzim laboroval s vleklými zdravotními problémy, proto si dává na umělé trávě větší pozor. "Jdu do toho pomaleji, než se začne naplno, abych si to pořádně osahal. I ty brzdy jsou na umělce jiné. Takže je potřeba, aby se tomu tělo přizpůsobilo," podotkl 24letý defenzivní univerzál.

Vedle umělé trávy je na Faerských ostrovech tradičně také velmi proměnlivé počasí. Na souostroví v severním Atlantském oceánu často fouká a zejména v chladnějších měsících tam bývá mlha, v níž v září 1998 vydřel český tým výhru 1:0 nad outsiderem až gólem v 85. minutě. "Nějak nad tím nepřemýšlím, jak tam bude, tak tam bude. Musíme si s tím poradit. Doufám ale, že nebude moc foukat," řekl Krejčí.

Český tým se z Prahy letecky přesune na Faerské ostrovy ve čtvrtek odpoledne.

Přehled utkání Faerské ostrovy – Česko (17. června, 20:45)