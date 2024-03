Dočká se Rigo prvních minut v reprezentaci? Chci navázat na výkony z Baníku, říká

Tomáš Rigo (21) je jedním ze dvou nováčků v sestavě slovenského národního týmu pro přípravné zápasy s Rakouskem a Norskem. Záložník ostravského Baníku si na reprezentačním srazu pochvaloval spolupráci s trenérem Pavlem Hapalem a zmínil, že pokud v přípravných utkáních se Švýcarskem nebo Norskem nastoupí, premiérové minuty si užije dosyta.

Rigo se v letošní sezoně prosadil do základní sestavy Baníku, za slezský tým odehrál ve FORTUNA:LIZE 23 zápasů, v nichž vstřelil tři branky a přidal dvě asistence. Naposledy odehrál plný počet minut v Pardubicích, kde Ostrava zvítězila 1:0 a udržela se na pátém místě tabulky. "Po domácí prohře s Olomoucí jsme se potřebovali vyladit a dohnat ztrátu. Byl to důležitý výsledek a cenné tři body," přiblížil Rigo během pondělního setkání s novináři.

Po konci nedělního utkání se vydal na reprezentační sraz do Sence, kam dorazil až v pozdních večerních hodinách a nestihl se ani setkat se všemi spoluhráči. "Doufám, že si budeme rozumět i na hřišti. Některé z nich znám z mládežnických kategorií, jiné poznám v tréninkovém procesu. Jsem tu nový a je pro mě velká výzva, abych se prosadil. Chtěl bych trenéry přesvědčit, navázat na výkony z Baníku. Pokud dostanu šanci, budu si minuty na hřišti užívat naplno."

Rigovy statistiky v aktuální sezoně. Livesport

Herní styl, který Baník praktikuje pod trenérem Pavlem Hapalem, mu prý vyhovuje. "Jsem spokojený. Je to moje první sezona v české lize. Ze začátku jsem nehrál, ale pak jsem se chytil a zatím jde všechno dobrým směrem. S trenérem si rozumíme, snažíme se hrát rychlý fotbal a máme na to hráče. Osobně mám také dobrá čísla, i když gólů jsem mohl dát víc. Fyzicky se cítím dobře a to mi dodává motivaci," uvedl Rigo.

V jeho případě jde především o nasávání atmosféry v národním A-týmu, ale boj o Euro v Německu nevzdává. "Jsem mladý, kariéru mám před sebou. Doufám, že se se mnou počítá. Budu se snažit svými výkony přesvědčit, že sem patřím," dodal Rigo, kterého v březnovém reprezentačním termínu čeká těžký dvojzápas. "Rakušané i Norové jsou kvalitní soupeři, mají dobré hráče. Budeme se snažit hrát svou hru a dosáhnout co nejlepšího výsledku," dodal.