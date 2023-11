V Česku se strašně rychle zapomíná na dobré věci, prohlásil Chorý po reprezentační premiéře

Útočník Tomáš Chorý (28) při premiéře ve fotbalovém reprezentačním A-týmu pomohl gólem a asistencí ke kvalifikační výhře 3:0 nad Moldavskem a postupu na mistrovství Evropy. Přestože si plzeňský hráč podobný debut v rodné Olomouci představoval, v rozhovoru s novináři uvedl, že má smíšené pocity. Mrzela ho rezignace trenéra národního mužstva Jaroslava Šilhavého (62).

Chorý ve 14. minutě připravil vedoucí branku Davidu Douděrovi a v 72. minutě zvýšil hlavou z rohu na 2:0. Na začátku druhého poločasu moldavský obránce Vladislav Baboglo dostal druhou žlutou a červenou kartu za úder do hlavy při vzdušném souboji s plzeňským útočníkem.

"Je moc hezké se vrátit domů a takový zápas vlastně rozhodnout. Takhle jsem si to asi představoval," řekl Chorý. "Určitě mám smíšené pocity. Těžko se mi to hodnotí, protože jsem tady byl poprvé. Chtěl jsem na hřišti vždycky nechat všechno a odvděčit se trenérovi. Bohužel teď skončil a budu to muset dokázat ještě někomu jinému," přidal odchovanec olomoucké Sigmy.

Statistiky zápasu. Livesport

Duel s Moldavskem zařadil mezi nejdůležitější utkání své kariéry. "Přirovnal bych to k zápasům v Evropě a v Lize mistrů. Takové velké zápasy miluju, vyžívám se v nich. Jsem rád, že jsem to mohl potvrdit gólem a asistencí a že jsme to zvládli, což bylo to nejdůležitější," uvedl Chorý.

Při oslavě své trefy si přiložil prst na ústa. "Nebyl to vzkaz kritikům. Mám takovou oslavu, dodržuju ji i v Plzni. Moje dcera Elenka s takovou oslavou přišla, abych to dělal vždycky, když se bude dívat na televizi. Doufám, že to viděla, nebylo to ještě moc pozdě a nespinkala," vysvětlil Chorý.

V Česku se rychle zapomíná

Vnímal velký tlak na trenéra Šilhavého i celou reprezentaci, který ještě zesílil poté, co obránci Jakub Brabec s Vladimírem Coufalem a útočníkem Janem Kuchtou v noci ze soboty na neděli navštívili v Olomouci noční podnik a byli vyřazeni z mužstva.

"Hodně lidí žije spíš neúspěchem než úspěchem. Tady v Česku se strašně rychle zapomíná na dobré věci. Je to škoda, protože tenhle tým i realizák jsou kvalitní. Splnil se zase cíl, což je Evropa. Za mě spokojenost," prohlásil Chorý.

Konečná tabulka. Livesport

Případná nominace na Euro v Německu v příštím roce se podle něj bude odvíjet od toho, jakou bude mít na jaře formu ve Viktorii. "Bude důležité, abych si udržel výkonnost v klubu. Také, aby drželo zdraví. Uvidíme, co tady bude za trenéra, jestli budu moct pomoci týmu a klukům a jestli budu trenérovi užitečný," uvažoval vysoký útočník.

Měl radost, že na tribunách Androva stadionu měl téměř celou rodinu a že diváci skandovali jeho jméno. "Když jsem minule v Olomouci dal dva góly (za Plzeň), tak mě neměli rádi ani tady. Já si říkal, že to není moc dobrá situace. Ale otočilo se to. Pro tohle fotbal hrajete, aby český národ i fanoušci na stadionu vyvolávali vaše jméno. Za to jsem strašně šťastný," dodal Chorý.