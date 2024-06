Fernandes je rád za kritiku Portugalců: Vždycky je co zlepšovat. Chceme být nejlepší

Záložník Bruno Fernandes (29) je rád za kritiku portugalské fotbalové reprezentace, která za týden rozehraje mistrovství Evropy proti českému výběru. Podle něj dokazuje, jak vysoká očekávání od jeho týmu fanoušci mají. Citovala ho agentura Reuters.

Portugalci v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem vyhráli v kvalifikaci o evropský šampionát všech 10 zápasů. Ve dvou z posledních tří přípravných zápasů ale prohráli. Nejprve v březnu podlehli Slovincům 0:2 a v sobotu nestačili na Chorvaty 1:2. Mezitím zdolali Finy 4:2, na čemž se Fernandes podílel dvěma góly.

"Nechci, aby si kdokoli myslel, že jsme se dostali do bodu, v němž si myslíme, že už jsme všechno zvládli a nemáme co dokazovat. Vždycky je co zlepšovat," prohlásil hráč Manchesteru United.

Za kritiku je rád. "Upřímně se mi trocha té negativity kolem národního týmu líbí. Takové to, že 'tým už není tak dobrý', 'není to to, co chceme'. Jsem za to rád, protože to dokazuje, že lidé toho od nás hodně očekávají a chtějí víc," uvedl Fernandes.

"Znamená to, že my hráči, kteří reprezentujeme Portugalsko, máme kvalitu na to, abychom byli ještě lepší. Uvědomujeme si to, jsme ambiciózní a chceme toho od sebe víc a chceme být lepší," řekl někdejší hráč Udine, Sampdorie Janov či Sportingu Lisabon.

Portugalce v úterý čeká poslední přípravný duel před Eurem, v Aveiru přivítají Irsko. Turnaj začnou za týden v Lipsku proti Česku, poté je ve skupině F čeká Turecko a nováček na velkém turnaji Gruzie.