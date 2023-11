Hráči si zaslouží oslavovat. Šťastní lidé na stadionu? To je nejvíc, těší kouče Slovenska

Slovenská fotbalová reprezentace si vítězstvím 4:2 nad Islandem zpečetila postup na třetí mistrovství Evropy v řadě. Francesco Calzona (55) se radoval z prvního velkého úspěchu v roli hlavního trenéra a prohlásil, že jeho tým potvrdil svůj herní progres.

Calzona přiznal, že ho inkasovaný gól na 0:1 v zápase s Islandem překvapil, ale důvěru ve svůj tým neztratil. "Trochu mě to zaskočilo. Ale velmi rychle jsem se uklidnil, protože jsme pokračovali v tom, co jsme chtěli dělat. Neztratili jsme hlavu, hned jsem pochopil, že budeme úspěšní i výsledkově," řekl na pozápasové tiskové konferenci.

Slováci jsou jediným přímo postupujícím týmem, který byl při losování kvalifikační skupiny až v pátém výkonnostním koši. "Na tomto týmu je vidět, jak roste, byl to další moment, že i když jsme prohrávali, dokázali jsme se vrátit do hry. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře, ten úvod byl fantastický. Nemám ve zvyku být klidný až do závěrečného hvizdu," dodal Calzona.

Podle něj si tým zaslouží postup na čtvrtý velký turnaj v historii oslavit. "Pro hráče dnešní večer znamená svobodu a já s tím nemám absolutně žádný problém. Zaslouží si oslavovat," poznamenal lodivod, jenž se pozastavil nad kritikou, která provázela jeho nástup do trenérského křesla a kterou umocnila bezbranková remíza s Lucemburskem v úvodním utkání kvalifikace.

Italský trenér zaznamenal při svém debutu v roli hlavního kouče výrazný úspěch. Na závěr tiskové konference dostal tradiční oslavnou "sprchu". Během ní vběhl do konferenční místnosti obránce Denis Vavro s lahví šampaňského, čímž odstartoval bouřlivé oslavy.

Kromě toho si Calzona užil i oslavy s hráči bezprostředně po závěrečném hvizdu ve středovém kruhu. "Mám velkou radost, naplňuje mě, když vidím kolem sebe šťastné lidi. Vidět hráče a lidi na stadionu šťastné, to pro mě znamená nejvíc, víc než osobní radost," přiznal.