Slováci mají Euro na dosah, po Lucembursku ale nešetří sebekritikou: Byli jsme špatní

Slovenská reprezentace udělala vydřeným kvalifikačním vítězstvím 1:0 v Lucembursku důležitý krok k postupu na Euro v Německu. Trenér Francesco Calzona (54) i jeho svěřenci ale brzdili euforii a uznali, že hlavně v úvodním poločase v Lucemburku podali špatný výkon.

Utkání rozhodl v 77. minutě střídající Dávid Ďuriš po centru Dávida Hancka. Lucemburčané ale předtím měli převahu a hosty přestříleli. Ve 21. minutě se domácí chystali zahrávat penaltu po kontaktu Denise Vavra s Leandrem Barreirem. Sudí José María Sánchez však po zásahu videorozhodčího a kontrole na monitoru původní verdikt zrušil.

"Odehráli jsme velmi špatný první poločas. Věci, o kterých jsme mluvili, jsme dělali přesně naopak. Ve druhé půli se to trošku zlepšilo. Myslím, že potom to bylo už celkem fajn a náš výkon splnil kritéria," citovala Itala Calzonu slovenská média.

"Tvrdší slova padla i v poločase. Řekli jsme si, že musíme hrát jinak, a po změně stran to bylo lepší. Nebyl to nějaký excelentní výkon, ale ukázali jsme, že jsme skvělé a soudržné mužstvo. A to se počítá," přidal brankář Martin Dúbravka.

Slováci si ve skupině J upevnili druhé místo za již kvalifikovaným a suverénním Portugalskem. Ve zbývajících dvou listopadových utkáních s Islandem a Bosnou a Hercegovinou jim stačí získat bod k jistotě účasti na německém šampionátu.

Tabulka kvalifikační skupiny J. Livesport

"Tlak na oba týmy byl velký, šlo o důležitý zápas. Získali jme tři body, ale ještě nejsme na mistrovství Evropy, a proto se nesmíme uspokojit a polevit. Nicméně jsme dosáhli důležité a možná rozhodující výhry a kvalifikaci máme ve svých rukou," prohlásil Calzona.

"Není co slavit, čekají nás ještě dva zápasy. V kabině jsme si zařvali jako po každém vítězství. Ale to nebyla žádná oslava, ještě jsme nikam nepostoupili," dodal záložník Juraj Kucka.