Jsem spokojený s tím, jak hráči do zápasu vstoupili, říká slovenský trenér po snovém úvodu

Slovensko po skvělém úvodu zápasu porazilo Lichtenštejnsko 3:0 a vyhlíží napínavý reprezentační podzim. Po šestém kole kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 jsou svěřenci Francesca Calzony (54) v tabulce skupiny J na druhém místě s tříbodovým náskokem před Lucemburskem, s nímž se pravděpodobně utkají v boji o postup na závěrečný turnaj v Německu.

Stoprocentní Portugalsko hraje jinou ligu, v čele skupiny má plný počet 18 bodů a skóre 24:0, takže by mu účast na ME neměla uniknout. Po pondělní prohře 0:1 na Islandu se ještě více vzdálila Bosna a Hercegovina, která spolu s hráči z ostrova na severu Evropy ztrácí na Slováky už šest bodů.

Po páteční prohře 0:1 s lídrem skupiny začali Slováci proti Lichtenštejnsku náporem, který vyústil ve tři góly během úvodních šesti minut. Trenéra Calzonu vstup týmu do zápasu potěšil. "Jsem velmi spokojený s tím, jak jsme do zápasu vstoupili. Z hráčů byla cítit touha a odhodlání, ukázali správný přístup a plnili plán. Dnes jsme se snadněji dostávali k brance soupeře, ale několika šancím chybělo přesné zakončení," uvedl slovenský trenér.

Oproti úvodnímu střetnutí s fotbalovým trpaslíkem Slováci nenechali nic náhodě a zápas, dovedli do zdárného konce. "Za stavu 3:0 jsem chtěl, aby hráči pokračovali v mechanismech, které máme nacvičené z tréninku. Bohužel jsme už další góly nepřidali. Máme tři body náskok před Lucemburskem, ale čekají nás ještě čtyři těžké zápasy," řekl Calzona na pozápasové tiskové konferenci.

Po náročném zápase s Portugalskem slovenský kouč udělal pět změn v základní sestavě. "Zápas s Portugalskem nás stál hodně sil. Proto jsem proti Lichtenštejnsku potřeboval hráče, kteří mají čistou hlavu a jsou v dobré kondici. Za Pekaríka nemáme náhradu, a tak dostal šanci Tomič. Bénes si na základě svých výkonů v klubu také zasloužil hrát a to samé Boženík, který byl dnes přínosem," řekl Calzona.

Z hlediska postupových ambicí slovenského týmu hodně napoví zápas v Lucembursku (16. října), ještě předtím se však reprezentace našich východních sousedů představí proti suverénovi skupiny v Portu. "Stále chceme hrát naši hru a držet se naší koncepce. Nejprve jedeme do Portugalska, kde se pokusíme domácím sebrat nějaké body. I kdyby se nám to nepodařilo, bude důležité podat dobrý výkon, abychom nabrali sebevědomí. To bude důležité pro další pokračování skupiny," dodal Calzona.

Tabulka kvalifikační skupiny J