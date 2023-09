Trefil břevno a přišel portugalský trest. Jsem naštvaný, ale nemusíme se stydět, řekl Haraslín

Slovenská fotbalová reprezentace podala v kvalifikačním utkání proti Portugalsku nejlepší výkon pod vedením trenéra Francesca Calzony (54) a i přes prohru 0:1 může stále pomýšlet na postup na mistrovství Evropy v Německu.

Slováci ukázali, že se soupeře zvučného jména nebojí a od prvních minut byli Portugalcům na hřišti rovnocenným soupeřem. O osudu zápasu rozhodla 43. minuta. Po nevyužité šanci Lukáše Haraslína se míče ujal Bernardo Silva, přihrál Brunovi Fernandesovi a opora Manchesteru United překonala svého bývalého spoluhráče v domácí brance Martina Dúbravku.

"Dnes jsme proti silnému soupeři a favoritovi podali skvělý výkon. Portugalci využili své šance a vyhráli, mají neuvěřitelnou kvalitu," smekl před soupeřem sparťanský křídelník Lukáš Haraslín a vzápětí připomněl svou obrovskou šanci: "My jsme měli příležitosti. Bohužel jsem trefil jen břevno a z následného protiútoku jsme inkasovali. Jsem z toho docela naštvaný a mrzí mě to. Za to, jak jsme hráli, se nemusíme stydět. Jsme zklamaní z výsledku, ale ne z předvedené hry."

Zklamání neskrýval ani Dúbravka, který patřil ke slovenským oporám – takový hvězdný Cristiano Ronaldo si na něm několikrát vylámal zuby. Po hodině hry ho dokonce při skluzu ošklivě udeřil kopačkou do hlavy, ale slovenský brankář naštěstí pokračoval ve hře: "Je to smutný výsledek, protože jsme odehráli dobrý zápas, drželi jsme míč. Škoda, že jsme nevyužili šance a dostali gól do šatny. Portugalci ukázali individuální kvalitu v šestnáctce," nechal se slyšet.

Na Dúbravku navázal i zkušený Juraj Kucka: "Hráli jsme dobře, odvážně. Byli jsme vyrovnaným soupeřem. Nedokázali jsme využít naše šance a za to platíme. Snažili jsme se hrát, nebát se. Mrzí nás to, ale jdeme dál. Vyřešíme si to a připravíme se na další zápas."

Zápas z hlediska počtu hráčů. Flashscore

Bruno Fernandes, střelec jediného gólu, byl pochopitelně spokojený. Portugalci mají 15 bodů, ani jednou neinkasovali a o postup na mistrovství Evropy je může připravit jen zázrak. "Jsem šťastný, že jsme vyhráli, navíc jsem dal gól, což je skvělý pocit. Věděli jsme, že to proti Slovensku bude těžké. Přiblížili jsme se postupu na mistrovství Evropy a to je nejdůležitější," řekl Fernandes.

Pochvala od soupeře

Se skvělým výkonem byl spokojený i trenér Calzona, který tým dobře takticky připravil a od začátku jeho působení na lavičce Slovenska je vidět jasný progres celého týmu.

"Kluci odehráli fantastický zápas, jsem na ně pyšný. Nezasloužili jsme si prohrát. Takticky jsme hráli velmi dobře. Portugalce jsme dostali do problémů, museli hodně běhat. Soupeř oproti předchozím zápasům změnil rozestavení, ale jakmile jsme se seznámili s portugalskou sestavou, provedli jsme korekce," prozradil své dojmy ze zápasu.

Portugalský trenér Roberto Martínez domácí tým pochválil: "Slováci hráli velmi dobře, Francesco Calzona odvedl skvělou práci. Prvních patnáct minut jsme začali špatně, Slováci byli lepší. Měli jsme ale vítězného ducha a zvládli jsme to. Chci ale Slováky pochválit, takové těžké zápasy potřebujeme. V dalším zápase nám bude kvůli kartám chybět Ronaldo, ale to musíme brát jako součást fotbalového života."