Haaland v boji o korunu krále střelců unikl pronásledovatelům čtyřmi góly do sítě Vlků

Manchester City potvrdil ve 36. kole Premier League roli favorita a s přehledem zdolal Wolves 5:1. Utkání se začalo měnit v sólové představení Erlinga Haalanda už ve 12. minutě, kdy Nor proměnil pokutový kop. Poté zkompletoval ještě do poločasové přestávky hattrick a po změně stran přidal už 25. branku v aktuální ligové sezoně, čímž si v tabulce ligových střelců vytvořil před řadou pronásledovatelů pětigólový polštář. Citizens se zároveň šestou po sobě jdoucí výhrou dotáhli k vedoucí příčce na rozdíl jediného bodu.

Od domácího zaváhání s konkurečním Arsenalem se Citizens rozehráli do parádní formy, posbírali maximálních 15 bodů a to vše s úctyhodným skóre 19:4. V případě, že by už do konce sezony neztratili, titul by byl jejich. V tom jim bezpochyby chtěli zabránit Vlci, kteří senzačně ovládli první vzájemný duel tohoto ročníku.

Svěřenci Pepa Guardioly další překvapivý výsledek dopustit nechtěli a od samého začátku ostřelovali soupeřovu bránu. Po 12 minutách hry jim byla přiřčena penalta po srážce Jošky Gvardiola a Rayana Aït-Nouriho. Nařízený pokutový kop proměnil Haaland ranou k levé tyči.

Haalandovy statistiky proti Wolves. Opta by Stats Perform

Zdvojnásobit svůj střelecký účet mohl nejlepší kanonýr ligy hned vzápětí, když si našel centrovaný míč ze strany, proti jeho prudké hlavičce však zasáhl José Sá. Stejný souboj se opakoval v 35. minutě a úspěšnějším se stal Haaland po přesném centru od Rodriho. Ještě do konce první půle zkompletoval Nor hattrick.

Sám v nastavení vybojoval druhou penaltu, kterou proměnil další pumelicí k levé tyči. Vstup do druhé půle zachytili lépe hostující fotbalisté. Ederson si nepohlídal centrovaný balon a ten propadl až k Hee-Chan Hwangovi, jenž se proti Citizens prosadil i na podzim a přispěl k překvapivému vítězství.

Tato branka ovšem nemohla nastartovat Vlky k obratu, protože vzápětí přidal na své konto čtvrtý zásah Haaland poté, co utekl obráncům a zamířil ke vzdálenější tyči.

Favorit si náskok pohlídal a v závěru ještě upravil skóre Julián Álvarez po vysunutí od Rodriho na výsledných 5:1. Citizens tedy udělali další krok směrem k obhajobě titulu. Navázat na něj budou chtít 11. května na hřišti Fulhamu.