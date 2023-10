Kdo místo Šilhavého? Jména mužů, kteří by mohli převzít českou fotbalovou reprezentaci

Trenér českého národního týmu Jaroslav Šilhavý (61) nemá po čtvrtečním debaklu v Albánii (0:3) už vůbec nic jisté. Svědčí o tom i fakt, že šéf českého fotbalu Petr Fousek (60) ve čtvrtek večer svolal mimořádné jednání výkonného výboru FAČR. To se má uskutečnit v zatím neurčeném dni následujícího týdne. Kdo by se mohl stát novým trenérem české fotbalové reprezentace?

Řešení, jak zachránit skomírající národní tým, který z parádně rozehrané kvalifikace Eura 2024 udělal hazard s nejistým výsledkem, je několik. Po páteční zprávě je jisté snad jen to, že trenér Šilhavý povede Česko i v nedělním utkání kvalifikace proti Faerským ostrovům. Pak se zjevně bude jednat o jeho nástupci. Livesport Zprávy představují několik kandidátů na post nového trenéra fotbalové reprezentace.

Ivan Hašek (60)

Bývalý trenér národního týmu – kontakt s českým fotbalem ale někdejší kapitán československé reprezentace trochu ztratil. Od roku 2011 se pohyboval v arabském světě, kde vedle několika předních týmů vedl i reprezentační tým Libanonu (2021-22).

Dříve působil třeba i u národního týmu Gabonu v Africe (2005). Český tým vedl naposledy v roce 2001, kdy se Spartou získal svůj druhý mistrovský titul jako trenér. Dva roky (2009-2011) byl předsedou Českomoravského fotbalového svazu. Šance se mu dávají vzhledem k jeho vazbám na předsedu FAČR Petra Fouska.

Prognóza: 30 %

Michal Bílek (58)

Pozici kouče národního týmu velmi dobře zná a českou reprezentaci dokázal přivést na Euro 2012. Češi tehdy museli jít ze druhého místa ve skupině do baráže s Černou Horou, kterou ale jistě zvládli po výsledcích 2:0 a 1:0.

Bílek tým dovedl až do čtvrtfinále, které pro Portugalsko rozhodl jediným gólem zápasu Cristiano Ronaldo. Národní tým vedl ve 42 zápasech (16 vítězství, 10 remíz, 16 proher), naposledy působil ve Viktorii Plzeň, se kterou v roce 2022 slavil mistrovský titul.

Prognóza: 20 %

David Holoubek (43)

Jeden z představitelů progresivního trenérského mládí, i když jeho poslední české prvoligové angažmá proběhlo v roce 2018 díky 14 zápasům na lavičce Liberce. Předtím působil ve Spartě, se kterou v roce 2016 vyhrál v konkurenci Interu Milán či Southamptonu základní skupinu Evropské ligy.

V současnosti působí jako televizní expert, ale také jako trenér české reprezentace do 19 let, což by mohla být výhoda při vyjednávaní angažmá.

Prognóza: 15 %

Jindřich Trpišovský (47)

V současnosti zřejmě nejuznávanější český trenér vede už od prosince 2017 pražskou Slavii. Tehdy v Edenu vystřídal odvolaného Jaroslava Šilhavého. Pokud by ho FAČR oslovila, jednalo by se o unikum a zřejmě jen o dočasné řešení. Trpišovský je totiž ve Slavii smluvně vázaný až do léta roku 2026 a sešívaní jsou s jeho prací nadmíru spokojení.

Prognóza: 5 %

Někdo z ciziny

Sáhnout si pro někoho do zahraničí, aby nezaujatě narovnal pokřivené prostředí. S tím už má zkušenost v českém fotbale komise rozhodčích, která před pár lety oslovila uznávaného polského arbitra Michala Listkiewicze. Zahraniční trenéry má ale spousta evropských reprezentací: Albánii vede Brazilec Sylvinho, Maďary zase Ital Marco Rossi.

Aktuálně jsou volná i zajímavá jména, která by možná českému fotbalu pomohla. Namátkou Rakušan Oliver Glasner (49), který naposledy vedl Eintracht Frankfurt, vyhrál s ním v roce 2022 i Evropskou ligu, a byl i jedním z kandidátů na post nového trenéra Německa. Volní jsou také Chorvat Igor Tudor (45), jenž naposledy působil v Olympique Marseille či Polák Marek Papszun (49), který je podepsaný pod senzačním vzestupem i ligovým titulem Rakówa Čenstochová.

Prognóza: 5 %

Dál beze změny?

Možná je samozřejmě i varianta setrvání Jaroslava Šilhavého. Současný trenér má smlouvu s FAČR postavenou tak, že povede národní tým až do konce kvalifikace mistrovství Evropy a v případě postupu se kontrakt automaticky prodlouží i na dobu samotného turnaje Euro 2024.

Vzhledem k tomu, že boj o postup je stále otevřený a jedná se o nejlevnější variantu, není vyloučené, že výkonný výbor stávajícího trenéra ve funkci znovu podrží.

Prognóza: 25 %