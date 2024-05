Highlighty víkendu: Milníky dvou brankářů Bayernu, zápas plný vlastenců i sladký návrat

Sezona se blíží ke konci, o zajímavé události ale není nouze. O jednu takovou se postaral Bayern Mnichov s oběma brankáři. Zaujalo i několik zápasů mezi velkými rivaly – ať už kvůli krásným trefám, nešťastným vlastním gólům nebo bouřlivým oslavám. Projděte si to nejlepší v nových Highlightech víkendu.

Gól víkendu

Šlágr rumunské ligy mezi FCSB a CFR Kluž nenabídl úplně gólové hody, diváci viděli jedinou trefu. Ale stála za to! Nigerijec Philip Otele, který v sezoně nastřílel už 17 ligových branek, rozhodl utkání parádními nůžkami. Hráči FCSB se ale zlobili dvojnásob, obránce Valentin Cretu totiž od střelce dostal kopačkou do hlavy.

Smolař víkendu

Ve fotbale není moc horších pocitů než prohrát s rivalem a ještě si dát vlastní gól. Hráči Lechu Poznaň teď něco horšího poznali, proti Legii Varšava si totiž dali "vlastence" rovnou dva... Nejdřív míč uklidil do vlastní sítě Miha Blažič, těsně před pauzou ho napodobil Bartosz Salamon. První poločas pro Lech mohl dopadnout ještě hůř, Legia totiž vstřelila gól, který nebyl uznán, a zahodila penaltu. Gól ze závěru druhé půle už jen mírnil porážku 1:2.

Ze sociálních sítí

Hned dva brankáři Bayernu Mnichov o víkendu prožili velké milníky. Manuel Neuer se přidal do exkluzivního klubu, stal se teprve čtvrtým gólmanem v historii, který nastoupil do 500 bundesligových zápasů. V 74. minutě zápasu s Wolfsburgem vystřídal, aby do branky pustil Izraelce Daniela Peretze, který si naopak užil první utkání v německé nejvyšší soutěži. "Je to velká čest sdílet svůj bundesligový debut s mým idolem. Je to nejlepší brankář všech dob a člověk s ještě lepším charakterem," smekl Peretz na Instagramu.

Statistika víkendu

V pátek vyšla do světa jedna z největších zpráv fotbalové sezony: Kylian Mbappé v létě opustí PSG. "Pro mě je nejlepší hráč v historii klubu," nechal se slyšet legendární Thierry Henry. Mnozí se jeho názoru podivovali, statistiky ale jeho názor podporují... Mbappému je stále teprve 25 let, přitom Pařížany opouští jako nejlepší střelec v historii. V době oznámení měl na kontě 255 gólů, o víkendu při prohře s Toulouse přidal ještě jeden další.

Příběh víkendu

Tradiční klub se vrací mezi mezi profesionály. Deportivo La Coruňa, tým, který před dvěma dekádami vyhrál titul v La Lize, strávil tuto sezonu až ve třetí lize. Vítězstvím 1:0 nad B týmem Barcelony ale potvrdil návrat do druhé nejvyšší soutěže. Příběh je o to sladší, že o postupový gól se postaral zkušený tahoun Lucas Pérez. Bývalý hráč Arsenalu je od dětství fanouškem La Coruni a když viděl, jak se jeho milovaný klub propadá, rozhodl se, že s tím něco udělá. Dobrovolně tak opustil prvoligový Cádiz a vyrazil Deportivu vykopat záchranu. Dokonce půlku přestupové částky zaplatil z vlastní kapsy. Oddanost milovanému klubu přinesla kýžené ovoce.

Fotka víkendu

Celtic udělal důležitý krok k dalšímu skotskému titulu, když v prestižním Old Firm Derby porazil městské rivaly Rangers 2:1. Radost zachvátila zelenobílou část Glasgow tak moc, že hráči a fanoušci vtáhli do oslav i jednoho z pořadatelů.