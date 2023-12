Kouč Portugalců Martínez: Že Češi nemají trenéra, je záhada. Jejich tým ale znám

Kouč portugalských fotbalistů Roberto Martínez po losu mistrovství Evropy připustil, že česká reprezentace je momentálně trochu nečitelná. Národní tým jako jediný z 21 jistých účastníků turnaje v Německu nemohl být v Hamburku zastoupený trenérem, jelikož Jaroslav Šilhavý po úspěšné kvalifikaci skončil a jeho nástupce zatím výkonný výbor FAČR nevybral. Martínez je ale i tak přesvědčen, že má úvodního soupeře svého týmu ve skupině F načteného.

"Česko je momentálně bez trenéra, což je v této fázi trochu záhadou. Jejich tým ale dobře znám, mají kvalitní hráče. S losem jsem celkově spokojený," citoval oficiální web UEFA Martíneze, jenž se střetl s českým týmem v kvalifikaci o postup na loňské MS během svého působení na lavičce Belgie.

Kromě Česka a Portugalska je ve skupině F i Turecko a vítěz březnového play off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko, nebo Kazachstán. "Turecko vyhrálo kvalifikační skupinu před Chorvatskem a Walesem, i oni jsou silný soupeř. Poslední tým vzejde z baráže, a ať už to bude kdokoliv, bude chtít po úspěšném play off pokračovat na vítězné vlně," zhodnotil Španěl.

Skupina F zatím není kompletní. Livesport

Tým kolem hvězdného kapitána Cristiana Ronalda bude největším favoritem skupiny. Portugalci vyhráli v kvalifikaci všech deset utkání se skóre 36:2, což je i bilance týmu po Martínezově nástupu do funkce.

"Skupina F začíná jako poslední, máme pár dní navíc na přípravu. V tomhle formátu mohou ze skupiny postoupit až tři týmy, následné play off už je nevyzpytatelné," řekl Martínez. "Pro portugalské fanoušky je skvělé, že hrajeme na stadionech velkých klubů, jakými jsou Lipsko, Dortmund a Schalke," přidal.

Čeští reprezentanti se utkají s Portugalskem 18. června v Lipsku a pokusí se vylepšit nelichotivou vzájemnou bilanci. Z pěti duelů vyhráli evropští šampioni z roku 2016 čtyřikrát, národní tým uspěl pouze v úvodním souboji ve čtvrtfinále Eura 1996 (1:0).