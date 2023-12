Portugalci jsou o level výš, Turci jako doma. Ale postup je reálný, říká Morávek o losu

Los evropského šampionátu sledoval z pohodlí bavorského domova. I proto neměl Jan Morávek (32) problém glosovat, jaká je v Německu nálada a co od turnaje příští rok čekat. Čechy si přál do skupiny F kvůli zajímavým stadionům. To se Morávkovi splnilo, i když jen napůl. Dortmundu i Gelsenkirchenu, kde to fotbalem žije, se národní tým vyhnul.

Co říkáte na český los?

"Mohlo to dopadnout daleko hůř. Pro českého fanouška je to dobrá skupina z pohledu cestování. V tom vidím pozitiva. Co se týká fotbalu, tak je to hratelná skupina."

Věříte v postup?

"Vidím šanci na postup. Je jasné, že Portugalci budou favority, v kvalifikaci neprohráli. Ale Turci budou také nepříjemní. Hodně bude záležet na tom, jak k tomu přistoupí. Mají zajímavé individuality a přijde mi, že se z nich postupně stává jednotný tým. Navíc jim nastupuje zajímavá generace mladých kluků. Čtvrtý tým skupiny se zatím těžko hodnotí, ale papírově to vidím tak, že by to Řekové měli zvládnout."

Zastavme se u Portugalců. V kvalifikaci neztratili a inkasovali pouhé dvě branky. Mají silný tým v defenzivě i ofenzivě. Je to jeden z favoritů celého turnaje?

"Když jsem je v prvním koši viděl, říkal jsem si, že jsou takovým černým koněm. Řadím je možná až za Francii a Anglii, ale rozhodně mají na to, aby to celé vyhráli."

Los poslal Česko do skupiny F. Livesport

Češi s nimi hráli dva zápasy před rokem a oba prohráli. Mají šanci na to, aby vzali body Portugalcům na Euru?

"Objektivně říkám, že Portugalci jsou na jiném levelu, než jsme momentálně my. Stačí se podívat na hráčské kádry. Musíme doufat, že jim to nesedne, padne na ně tíha okamžiku nebo nás podcení, což ale úplně nečekám na takovém turnaji. Musíme věřit, že je ubráníme, podaří se nám je vynulovat a vyjde nám brejk. To je naše šance."

Jak vnímáte Turecko?

"Trenér Vincenzo Montella tam odvádí skvělou práci. Snaží se do Turků dostat italskou disciplínu a týmovost, což je přesně to, co horkokrevní Turci potřebují. Před Montellou tam byl Stefan Kuntz, kterého znám z Kaiserslauternu. Vydali se cestou zahraničních trenérů. Nicméně si myslím, že Turci to budou vnímat tak, že to je šampionát, na kterém se by se mohli ukázat. Budou se chtít předvést, navíc budou mít v Německu takřka domácí podporu."

Postavili zajímavý tým?

"Jednoznačně. Calhanoglu, Akturkoglu, Ozcan… Do toho jim v létě přestoupil supertalent Güler do Realu Madrid. Tým mají velmi zajímavý, bude hodně záležet na jejich aktuální formě a rozpoložení."

Už jste mluvil o masivní podpoře jejich fanoušků, kteří žijí v Německu. Jaké to pro Čechy bude?

"Dá se opravdu očekávat, že to bude, jako by hráli doma. Nedávno to zaskočilo i Němce. Když jsem sledoval zápas Bayernu s Galatasarayem v Istanbulu, přinesla německá televize na stadion měřič hlasitosti a všichni ve studiu se shodli, že takový humbuk nikdy nezažili. Turci dokáží udělat na stadionu ohromnou atmosféru a na stadionu jich bude víc než Čechů."

Téměř kompletní složení skupin ME. Livesport

Je možné, že si to s Tureckem rozdáme o postup v posledním duelu. Komu byste momentálně věřil víc?

"Na základě toho, co jsem o Turecku řekl a jak se Češi v posledních zápasech prezentovali, tak bych řekl, že to je 60 na 40 pro Turky. Turecko vyhrálo skupinu před Chorvaty a Walesem. Ale to neznamená, že je nemůžeme zaskočit a postoupit. Ale nezapomínal bych ani na třetího soupeře, kterého ještě neznáme."

Říkal jste, že věříte Řekům.

"Myslím, že získat ve skupině s Francií, Nizozemskem a Irskem 13 bodů je celkem solidní počin. Inkasovali jen osm branek, přitom čelili Mbappému a spol. A když už Francii o nic nešlo, uhráli s ní Řekové remízu 2:2. Vůbec bych je nepodceňoval. Navíc mají zajímavé hráče. Mavropanos působí ve West Hamu se Součkem a Coufalem. Útočníka Ioannidise z Panathinaikosu chce Stuttgart. Do toho španělský trenér. Staví zajímavý tým."

Češi budou hrát na stadionech v Hamburku a Lipsku. Co je tam čeká? Ať už na hřišti či na tribunách.

"Lipsko je nejmenší stadion ze všech na šampionátu. To je trochu minus, obzvlášť když třeba stadion v Mönchengladbachu zůstane nevyužitý. V Lipsku je celkem hezký stadion, ale přiznám se, že jsem to tam nikdy moc nemusel, protože obecně RB Lipsko působí uměle, nikdy to tam na mě nedělalo moc pozitivní dojem."

A v Hamburku, kde budou Češi hrát dva zápasy?

"Je to především krásné město. Pro mnoho Němců jedno z nejhezčích v celé zemi. Naopak v Porúří v Dortmundu či Gelsenkirchenu je to horší na památky a krásu měst, zato fotbalem to tam žije daleko víc. Lidé jsou tam do něj fanatici. Stadion v Hamburku je skvělý, myslím, že to pro Čechy vyšlo dobře."

Co podle vás musí český tým změnit nebo na čem by měl zapracovat, aby byl v této skupině konkurenceschopný?

"Musíme věřit, že bude hlavně zdravý Patrik Schick. Kolem něj se to celé bude na turnaji tvořit. Neříkám, že je to hlavní věc, ale tak nějak se od toho odvíjí všechno ostatní. Bylo by dobré vyřešit situaci kolem Tondy Baráka a především načasovat formu ostatních kluků. Hlavně aby pravidelně hráli, měli vytíženost."

A co najít trenéra?

"Věřím, že kdybychom našli kvalitního odborníka, který dá tým do pucu z pohledu systému i po taktické stránce, tak bychom mohli potrápit Portugalce i Turky. Ale práce na českém týmu je hodně a času není tolik. Zcela upřímně říkám, že čas hraje proti nám. Doufám, že lidé z FAČR už mají vymyšlené různé varianty a nového trenéra co nejdříve oznámí."