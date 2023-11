Kušej o premiérové pozvánce: Tajně jsem věřil. Doufám, že pomůžu týmu a sraz se povede

Když útočník Vasil Kušej (23) před dvěma týdny pomohl fotbalistům Mladé Boleslavi brankou a asistencí k ligovému vítězství 3:1 nad Spartou, spoluhráči v legraci na jeho místo v kabině umístili logo české reprezentace. O pár dnů později se ofenzivní univerzál premiérové pozvánky na národního A týmu skutečně dočkal a mužstvem se dnes začal chystat na závěrečné zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku a s Moldavskem. Na tiskové konferenci uvedl, že věří, že od trenéra Jaroslava Šilhavého (62) aspoň na několik minut dostane šanci.

"Když jsem po zápase se Spartou přišel do kabiny, někdo z kluků mi tam na moje místo vytiskl obrázek loga reprezentace. Tak jsem se tomu smál a říkal jsem, že je to dobrý vtip. Když pak skutečně nominace přišla, tak mi všichni gratulovali. Byli rádi," uvedl Kušej.

V probíhající ligové sezoně má na kontě šest branek a čtyři asistence a s Mladou Boleslaví figuruje na průběžném třetím místě neúplné tabulky. "Nějak tajně jsem věřil a doufal, že by teď ta nominace mohla přijít. Takže jsem za to rád, určitě je to dosavadní vrchol mé kariéry. Mám pocity radosti a štěstí," řekl Kušej.

"Žádné náznaky jsem neměl, dozvěděl jsem se to až po tiskovce. Po tréninku jsem přišel do kabiny a měl jsem na telefonu několik zpráv. Tak jsem se podíval a zjistil, že jsem v nominaci. Jsem strašně rád za to, že jsem dostal takovouhle příležitost. Jsem na to neskutečně pyšný a hrdý a doufám, že se sraz povede. Doufám, že nějaké minuty odehraju a pomůžu týmu," doplnil.

Do nominace mu zřejmě pomohl i fakt, že je typologicky odlišný od většiny českých útočníků a může hrát na více postech v sestavě. "Určitě trochu vnímám, že moje silné stránky jsou trochu jiné než u některých jiných křídelních hráčů. Tohle trochu mohla být věc, která mi mohla pomoci k nominaci," prohlásil Kušej.

Ještě před rokem hrával jen za druholigový Prostějov. "Je to neskutečné, když si vzpomenu, že rok zpátky jsem byl v druhé lize. A teď tu najednou sedím v reprezentačních věcech po premiérové pozvánce a čekají nás poslední zápasy v kvalifikaci o Euro," poznamenal Kušej.

Vasil Kušej má v české lize skvělou bilanci. Livesport

Prošel mládežnickými reprezentacemi a v létě se představil na mistrovství Evropy hráčů do 21 let. "Výsledkově jako týmu se nám nepovedlo, ale mně osobně hodně pomohlo a posunulo mě dál," prohlásil Kušej.

Na prvním srazu áčka potkal několik hráčů, s nimiž hrával za mládežnické reprezentace. "Popravdě jsem byl před příjezdem hodně nervózní. Některé kluky tu znám z dřívějších reprezentací. Věděl jsem, že tu mám někoho, s kým si teď budu mít co říct. Že nebudu zase úplně tolik nervózní a že mi mohou pomoci se adaptovat do týmu," řekl Kušej.

V létě se o něj zajímal nizozemský Utrecht, přestup ale nakonec nevyšel. "Tajně jsem doufal, že to ještě vyjde. Zbývalo pár dní do konce přestupového období. Připravoval jsem se ale i na nejhorší možnost. Hodně rychle jsem to hodil za hlavu. Kdybych to nějak držel v sobě, hrál bych třeba špatně," uvedl Kušej.

Zbývající program české reprezentace. Livesport

Nedotažený přestup probíral i s mladoboleslavským trenérem Markem Kuličem. "Řešilo se dost, hodně jsme o tom diskutovali. S vedením a trenérem (Markem Kuličem) jsme si to vyříkali a hodili to za hlavu. Trenér mi dává (na hřišti) volnost, daří se mi, jsem za to rád. Říká, že jsem hodně podobný typ jako on. Ve většině věcí jsme v podstatě stejní," řekl Kušej.

Myšlenkami na případný zimní přestup se nezabývá. "Jsme domluveni s agentem, vedením i trenérem, že do posledního zápasu nebudeme nic řešit. Jestli se něco rýsuje, to vůbec netuším. Soustředím se na Boleslav a svoje výkony. Máme dobře našlápnuto, abychom třeba mohli uhrát i poháry. Případně je možnost i takováhle," uvedl hráč, který se aktuálně dělí o druhé místo mezi střelci v této ligové sezoně.