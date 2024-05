Livesport Daily #248: Euro Speciál. Jaký byl příběh ME 2000, vzpomíná Jozef Chovanec

Druhým dílem pokračuje pomyslné odpočítávání do startu Eura, které si můžete zkrátit vzpomínáním na všechny předešlé účasti českého týmu na mistrovství Evropy. Minulý týden jsme s Pavlem Kukou odvyprávěli příběh skvělého tažení z roku 1996 a nyní přichází na řadu šampionát v roce 2000. Po fantastické kvalifikační jízdě přišlo na závěrečném turnaji vyřazení už po základní skupině. Trenérem tehdejšího reprezentačního výběru byl Jozef Chovanec (64) a právě s ním zavzpomínáme na Euro před 24 lety.

Šampionát v roce 2000 byl prvním Eurem, které hostily dvě země, konkrétně Belgie a Nizozemsko. Češi na závěrečný turnaj odjížděli po senzační kvalifikaci, ve které vyhráli všech 10 utkání, což se jim povedlo jako prvnímu týmu v historii. Los ovšem přiřkl českému výběru do základní skupiny těžké váhy v podobě Nizozemska, Francie a Dánska.

Po úvodní porážce s domácím výběrem 0:1 a prohře 1:2 s Francií už na neúspěchu českého výběru nic nezměnilo ani vítězství 2:0 v závěrečném utkání skupiny nad Dány. A zejména prohra s domácím Nizozemskem po sporné penaltě v závěru utkání leží některým aktérům tehdejšího zápasu v žaludku dodnes.

"Nálada v šatně byla po zápase na bodě mrazu, hráči byli psychicky hrozně dole. Cítili jsme všichni velkou křivdu, protože do toho dali všechno a najednou se proti nim otočil celý svět. Tehdy přišel do šatny i pan Zeman, který to neměl vůbec jednoduché, protože ho nikdo neposlouchal. Každý byl myšlenkami úplně jinde," vzpomíná na zlomový moment celého Eura tehdejší trenér Jozef Chovanec.

Livesport Daily #248: Euro Speciál. Jaký byl příběh ME 2000, vzpomíná Jozef Chovanec Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Kvalifikační jízdu beze ztráty bodu.

Kompletní trenérské angažmá Jozefa Chovance u reprezentace.

Tehdejší dominanci Francie.

