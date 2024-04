Livesport Daily #241: Euro Speciál. Jaký byl příběh ME 1996, vypráví Pavel Kuka

Fotbalové Euro se nezadržitelně blíží a pondělní epizodou podcastu Livesport Daily začíná odpočítávání do začátku turnaje. Ve speciálním seriálu se v jednom dílu týdně podíváme na všech sedm evropských šampionátů, kterých se český národní tým od vzniku samostatného státu zúčastnil. Z každého jsme vybrali jednu osobnost, která byla z nějakého důvodu pro vystoupení českého týmu důležitá. Začínáme chronologicky, tedy šampionátem 1996, kde Češi senzačně až ve finále ve Wembley podlehli Německu 1:2 v prodloužení. Hostem, se kterým slavný turnaj rozebereme, je tehdejší reprezentační útočník č. 1 Pavel Kuka (55).

Měsíc po památném triumfu českých hokejistů na mistrovství světa ve Vídni se fotbalová reprezentace vydala na první Euro v samostatné historii. Svěřenci trenéra Dušana Uhrina staršího do Anglie rozhodně neodjížděli v roli favorita, spíš naopak. O to větší senzací bylo, když se národní tým na prestižním turnaji probojoval až do finále, ve kterém o vítězství Němců rozhodl dvěma góly Oliver Bierhoff. Stříbro z Wembley zůstává největším reprezentačním úspěchem od rozdělení Československa.

"Nikdy nezapomenu to, jak během několika vteřin na člověka dopadne ta obrovská únava po tom celém měsíci. Do toho posledního obdrženého gólu v prodloužení organismus nějak fungoval a najednou jsem si připadal, že jsem o deset let starší. Když k tomu přičtete zklamání z toho, o co všechno jsme přišli, tak to bylo tak silné, že na to nikdy nezapomenu," vzpomíná Pavel Kuka.

Livesport Daily #241: Jaký byl příběh Eura 1996, vypráví Pavel Kuka Livesport

V pondělní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Kvalifikaci na ME, ve které Češi ztratili body s Lucemburskem nebo Maltou.

Týmovou večeři po úvodní porážce s Německem.

Rozhodování o exekuci penalty ve finálovém utkání.

Přivítání od fanoušků po příletu do Prahy.

