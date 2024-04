Livesport Daily #245: Na finále Ligy mistrů Bayernu ani Dortmundu nevěřím, říká Morávek

Psal se 25. květen 2013 a v londýnském Wembley se ve finále Ligy mistrů utkaly Bayern s Dortmundem. Tenkrát slavili Bavoři, teď není daleko k tomu, aby Borussia po 11 letech dostala šanci na odvetu. A to dokonce na stejném stadionu. Chybí k tomu jediné – aby Dortmund vyřadil v semifinále LM PSG a Bayernu aby se to samé povedlo s Realem Madrid. Může se to stát? O tom je nový podcast Livesport Daily, jehož hostem je muž, který odehrál 168 bundesligových zápasů a v současnosti je fotbalovým expertem Livesport Zpráv Jan Morávek.

"Upřímně říkám, že moc nevěřím tomu, že by se německé týmy dostaly do finále," říká v úvodu podcastu Morávek. "Byl jsem překvapený už tím, že obě mužstva zvládla čtvrtfinále. Asi jsem hodně ovlivněný tím, jakým způsobem se prezentují v lize. Moc jim nevěřím, jejich soupeře vnímám jako silnější týmy. Ale samozřejmě je to fotbal, můžeme se dočkat dalšího překvapení," dodává Morávek, který pak v podcastu podrobně rozebírá hru obou německých celků.

"Nevím, co by Bayern musel vymyslet, aby na Real vyzrál. Snad by jim mohla pomoci role outsidera, že od nich nikdo nic nečeká. Ale už proti Arsenalu to bylo v obou zápasech hlavně o podprůměrném výkonu Arsenalu než o tom, že by Bayern předvedl něco skvělého," myslí si Morávek, který nevěří ani tomu, že by na Real mohl platit Harry Kane. "Když jsem viděl, jakým způsobem si Rüdiger poradil s Haalandem, tak očekávám, že Kane bude další jeho obětí. Čísla má samozřejmě skvělá, ale Real bude nad jeho síly."

A co Dortmund? "Zdá se mi, že je to úplně jiný tým než ten, který došel do finále před jedenácti lety. Tenkrát to byl ohromně poctivý manšaft, kluci se obětovali pro tým a neřešili vlastní ego. Borci, kteří naběhali spousty kilometrů a připravili servis Reusovi a Lewandowskému. Navíc měli skvěle zvládnutý presink. To by si asi přál od mužstva dnes i trenér Terzič, ale je těžké něco takového očekávat od Sancha nebo Gittense. Borussia je dnes týmem, který dokáže zahrát výborně, ale za pár dní taky s kýmkoliv ztratit. Proto ani jim na finále nevěřím," uzavírá Morávek.

Livesport Daily #245: Na finále Ligy mistrů Bayernu ani Dortmundu nevěřím, říká Jan Morávek Livesport

V páteční epizodě Livesport Daily jsme hovořili také:

O tom, proč Tuchel nemá sílu namotivovat kabinu?

O neinspirativní taktice trenéra Edina Terziće

O hledání nového trenéra v Bayernu

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.