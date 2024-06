Livesport Daily #277: Jsem nastavený tak, že Euro jedeme vyhrát, hlásí David Jurásek

V podcastu Livesport Daily jsme v pondělí nabídli exkluzivní rozhovor s Davidem Zimou (23), nyní pokračujeme interview s dalším českým reprezentantem. Naším hostem byl David Jurásek (23), se kterým jsme probrali nejen cíle národního týmu na Euru. Rozhovor vznikl ještě před zveřejněním informace, že právě Jurásek byl u toho, když se na tříkolce zranil Michal Sadílek (25). O tomto tématu jsme se tedy logicky pobavit nemohli.

“Nikdo z nás nejede na Euro s tím, že chceme postoupit do čtvrtfinále. Aspoň doufám, že to všichni mají jako já, tedy že to jedeme vyhrát. Věřím, že máme dost variabilní tým na to, abychom zvládli souboje s různými soupeři,” popisuje Jurásek, který se v národním týmu znovu setkává se svým jmenovcem Matějem: "Máme ho spolu s Ondrou Lingrem trochu pod křídly. Možná nás trochu spojila ta jména a jak mi říkal můj strýček, není dokonce vyloučené, že jsme vzdálení příbuzní," překvapuje David Jurásek.

"Že jsem v sezoně hrál málo a mohl jsem přijít o Euro? To jsem neřešil, snažil jsem se pracovat naplno a věřil jsem, že nominace přijde. A přišla. Trenéři se mnou navíc pravidelně byli v kontaktu, takže jsem věděl, že o mě mají zájem. Teď považuju za čest, že jsem v týmu a vzhledem k tomu, že na můj post není moc dalších kluků, tak na mě asi i spoléhají," netají spokojenost

V úterní epizodě Livesport Daily jsme také probírali:

Jak vnímá Jurásek svou tříletou cestu z Prostějova až na mistrovství Evropy?

Těší se na zápas proti Portugalsku, kde na podzim působil?

Jak vnímá kritiku od fanoušků?

