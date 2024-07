Bývalý záložník národního týmu Roman Týce (47) žije už šestadvacet let v Německu, kde strávil i nejlepší roky své kariéry. Pamětník Eura 2004 nebo olympiády v Sydney odehrál devět let v Mnichově 1860, po konci hráčské kariéry v bavorské metropoli zůstal a aktuálně se věnuje výchově mladých fotbalistů ve vlastní akademii. V čem jsou největší rozdíly mezi životem v Česku a v Německu? Jaká je jeho trenérská filozofie a co je podle něj při výchově nejdůležitější? Co říká na letošní Euro a co by poradil českému fotbalu? To všechno jsme s bývalým reprezentantem probrali během evropského šampionátu přímo v Mnichově v jedné bavorské restauraci.

Týce nikdy nepatřil mezi zářivé hvězdy, kolem kterých by se točila světla reflektorů. Tak trochu nenápadný záložník ovšem odehrál v Bundeslize 110 zápasů s bilancí čtyř gólů a osmi asistencí, přičemž nejčastěji nastupoval na postu defenzivního záložníka. Dnes sedmačtyřicetiletý Týce zůstal i po kariéře v Německu, a tak sešel z očí českých fanoušků ještě víc. Daří se mu ovšem výtečně, s rodinou vede spokojený život a věnuje se svému projektu fotbalové akademie.

"Když jsem tady začínal, tak byl rozdíl mezi Německem a Českem obrovský. O každé auto, kterým jsem jel na návštěvu domů, jsem se bál, že mi ho ukradnou, to se podle mě v Česku zlepšilo. Fotbalově se to srovnávat samozřejmě vůbec nedá a největším důvodem je rozhodně konkurence. Tady hraje fotbal každý a já říkám, že Němci nevychovávají skvelé hráče, oni je z toho kvanta jenom vybírají. V českém podání bylo Euro odrazem české nejvyšší soutěže. Ano, kvalita šla v poslední době nahoru, ale pořád je ta liga hodně o fyzičce a ta nás už bohužel nezachrání," říká Týce.

Livesport Daily #299: Přes čtvrtstoletí v Mnichově. Repre na Euru byla odrazem české ligy, říká Roman Týce Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Pohled na výchovu mladých hráčů.

Vzpomínky na Euro 2004 a olympiádu 2000.

Ambice trénovat Bundesligu.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify a Apple Podcasts.