Skotský záložník Boloni Ferguson si poranil vazy v koleni a přijde o mistrovství Evropy

Skotský záložník Boloni Lewis Ferguson (24) si v sobotu v Serii A poranil vazy v koleni a přijde o start na mistrovství Evropy. Vedení klubu v pondělí oznámilo, že autor šesti gólů v aktuální sezoně nejvyšší italské soutěže musí na operaci a mimo hru bude zřejmě až do konce letošního roku.

Ferguson se zranil v 62. minutě zápasu s Monzou (0:0). "Lewis Ferguson dnes podstoupil vyšetření, které ukázalo, že utrpěl zranění zkřížených vazů. Podrobí se operaci, po ní bude zhodnoceno, jak dlouho potrvá rekonvalescence," uvedli zástupci aktuálně čtvrtého týmu italské ligy v prohlášení.

Boloňa se bude muset bez kapitána a jedné z opor mužstva obejít určitě do konce sezony, v níž útočí na premiérový postup do Ligy mistrů. Je pravděpodobné, že se Ferguson na hřiště nevrátí do konce roku. Přijde i o evropský šampionát, na němž se Skotsko ve skupině A utká s domácím Německem, Švýcarskem a Maďarskem.

"Jsem z dnešní zprávy zničený, ale takový je život. Udělám všechno, abych se vrátil lepší a silnější než dřív," napsal na instagramu Ferguson, jenž má zatím na kontě 12 startů v národním týmu.