Česko – Arménie: Pět důvodů, proč jít v úterý na zápas reprezetnace

Po cenné výhře v Oslu pokračuje první sraz fotbalové reprezentace pod novým koučem Ivanem Haškem domácím duelem proti Arménii. I když soupeř nemá takový zvuk jako Norové a navíc jeho největší hvězda Henrik Mchitarjan (35) z Interu Milán už kariéru v národním dresu ukončil, pořád je dost lákadel, proč na úterní duel na Letnou vyrazit. Jaká jsou ta nejhlavnější?

Domácí Haškova premiéra

To největší – možnost poprvé vidět nový tým doma. Dá se navíc očekávat, že výkon nebude tak neurovnaný jako proti Haalandovi a spol. Vzhledem k možnosti několika dalších dnů práce, ke zpětné vazbě z premiéry i k síle soupeře. Realizační tým v čele s Ivanem Haškem nepochybně bude chtít vyzkoušet jiné rozestavení i hráče, nabízí se tříobráncový systém, ostatně sám kouč přiznal, že jej chtěl aplikovat už na zápas s Nory.

Neokoukané tváře

Je jisté, že v úterý dostanou příležitost jiní hráči, Hašek a spol. dopředu avizovali, že budou chtít, aby se během tohoto reprezentačního srazu ukázali na hřišti všichni nominovaní. V praxi to znamená, že se své šance dočká šest nových hráčů. Gólmani Jaroš a Kovář se zřejmě v poločase prostřídají, reprezentační debut si odbudou i obránci Hranáč, Gabriel a Vlček. Do ofenzivy je připraven Matěj Jurásek.

Test na Euro

Do startu na evropském šampionátu v Německu se národní celek doma ukáže po tomto utkání už jen jednou, a to v červnu v Hradci Králové proti Severní Makedonii. Těm, kteří nesehnali lístky na závěrečný turnaj v Německu, se tak nabízí ojedinělá příležitost, jak vidět zblízka účastníka Eura. A to navíc v počáteční fázi formování nového týmu, už v pátek nastoupili někteří hráči na nezvyklých postech. A trenéři hodlají ve zkoušení pokračovat.

Ofenzivní hra

Pakliže Norové český výběr v nejedné fázi utkání přitlačili k jeho brance, tady se dá očekávat opačný scénář. Však také národní tým ve čtyřech z dosavadních pěti vzájemných utkání nasázel Arménii alespoň tři góly. Fanoušci tak budou moct zatleskat útočným výpadům, hlad po gólech má Patrik Schick, jenž se v českých barvách naposledy prosadil před rokem a půl ve Švýcarsku.

Schickova bilance posledních sezon. Livesport

Vyhnout se televizi

Zápas u obrazovky? Už jen znouzectnost. Za poslední roky se v Česku pozitivním směrem posunula fotbalová kultura, na ligové zápasy předních týmů bývá problém sehnat lístky. Chodit na fotbal je prestižní záležitost, potvrzení jistého společenského statusu. Být u toho a vidět zápas naživo je navíc úplně jiná dimenze zážitku. V neposlední řadě se fanoušci vyhnou na hlavu padlým reklamám s nynějším koučem Ománu Jaroslavem Šilhavým…