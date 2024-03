Veselý o trenérské spolupráci: Nejsme beránci se stejným názorem. Pár hráčů bych si odvezl

Asistent trenéra Jaroslav Veselý si pochvaluje fungování nového realizačního týmu národního týmu pod vedením Ivana Haška. Těší ho, že mužstvo prožilo úspěšnou premiéru a v pátek v přípravě v Norsku zvítězilo 2:1. S kolegy chystají do úterního domácího zápasu proti Arménii změny v sestavě. Na tiskové konferenci rovněž uvedl, že pro něj zatím není problém být zároveň i hlavním koučem Bohemians.

Veselý má za sebou úspěšnou premiéru v roli reprezentačního asistenta. "Nevím, jestli by bylo možné mluvit o slovu užít si. Bylo to těžké utkání, v roli asistenta to ale emočně prožíváte méně než hlavní trenér. Máte více prostoru to chladně analyzovat. Jsem rád hlavně za Ivana a za kluky. Radost určitě mám, že jsme to zvládli. Ale větší radost bych měl, kdybychom se takhle bavili po prvním utkání na Euru," řekl s úsměvem Veselý.

Z Bohemians je zvyklý na roli hlavního trenéra, Haškovi už ovšem dělal asistenta během působení ve Spojených arabských emirátech. "Jsme s Ivanem sehraní, každá role má svá specifika. Rozdíly se už trochu stírají, realizáky jsou široké. Já sám v Bohemce také dávám velký prostor svým spolupracovníkům. Kdo to nedělá, zbytečně mrhá energií."

Nejbližší program národního týmu. Livesport

"Můžu přinést to, že to uvidím s nějakým klidem a nadhledem a můžu Ivanovi dát nějakou zpětnou vazbu. Během utkání jsme se hodně radili jako celý realizační tým. Musím vypíchnout i roli analytiků Míry Soukupa a Jana Bauera, jejich poznatky ze shora pro nás byly cenné včetně servisu o poločase. Pracujeme jako tým, každý člověk tomu přináší něco svého. Není tu šest sedm lidí, beránků, co mají stejný názor, každý to vidíme trochu jinak. Ale dokážeme se shodnout," doplnil šestačtyřicetiletý kouč.

Český tým po obratu a brance Antonína Baráka z 85. minuty v Norsku zvítězil, Veselý ale s denním odstupem viděl stejně jako Hašek ve hře řadu rezerv. "Co se týče minusů, nefungoval nám presink, který jsme plánovali. Také součinnost ve stranách. Další negativum byla činnost po zisku míče. Pozitivní je to, že i když se utkání nevyvíjelo dobře, tým to nezlomilo. Vysoce bych hodnotil přínos střídajících hráčů, kteří výkon zvedli. Nejen Tonda Barák tím vítězným gólem. Také chci vypíchnout hru obou našich stoperů," prohlásil Veselý

V zápase s Arménií chce realizační tým vidět i další hráče z nominace, na druhou stranu opory mužstva zřejmě nasadí. "Nedá se čekat, že sestava bude stejná, budou tam změny. Bude to těžké, ty největší hvězdy jako Souček, Schick a Barák mají chuť hrát. Známe Suka, který nerad nehraje. Je ale hezké, že hráč takového kalibru chce všechno hrát. Odpíchneme se od zdravotního stavu hráčů, zkontrolujeme data i z klubů. Roli hrát může i to, pro jaké se rozhodneme rozestavení," uvedl Veselý.

V Norsku několik hráčů nastoupilo na netradičním postu. Ladislav Krejčí mladší operoval ve středu zálohy, Mojmír Chytil a Pavel Šulc na křídlech. "Chtěli jsme vidět hráče na více pozicích a ve čtyrkové obraně. Láďa Krejčí tam byl proto, že může změnit hru, aniž bychom střídali. V prvním poločase jsme přechod na trojku vzadu zvažovali. I Šulc hrál na jiné pozici, než je zvyklý. Já to nepovažuji za chybu, musí se to vyzkoušet. Moc prostoru do Eura už není."

Zatím necítí jako žádný problém to, že zároveň zůstal trenérem Bohemians. "Tenhle týden to náročné není, tréninkový proces vedou spolupracovníci, navíc jsme dávali klukům volno. Na jaře jde jen o jeden sraz a pak už je jen Euro. Hráči si možná ode mě i rádi odpočinou a možné mě pak i raději uvidí," řekl Veselý s úsměvem. Zavtipkoval i na otázku, co by si přenesl do klubu. "Pár hráčů bych si odvezl."