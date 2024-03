Přestup a hned zranění. V pohodě jsem nebyl, říká Staněk. Slavia? Chtěl jsem se posunout

Jindřich Staněk (27) má za sebou pořádně perné období. V listopadu vychytal v dresu národního týmu postup na Euro, na začátku kalendářního roku se stal nejdražším brankářem české nejvyšší soutěže a plzeňskou Viktorii vyměnil za pražskou Slavii. Hned na prvním herním soustředění se ovšem zranil, vypadl ze sestavy a debut v sešívaném dresu si odbyl až na začátku března v ligovém derby proti Spartě. Teď je ovšem zpátky a u mikrofonu Livesport Daily se mezi reprezentačními duely proti Norsku a Arménii rozpovídal o náladě v národním týmu i o psychicky náročném období kariéry.

O nervozitě před prvním srazem pod Ivanem Haškem

"Všichni jsme byli zvědaví na to, jak to bude pod novým realizačním týmem probíhat, jaké budou změny. Těšili jsme se, protože od posledního srazu uplynuly čtyři měsíce, což je strašně dlouhá doba. Cítím v týmu tu novou a čerstvou energii. Je to něco nového, něco jako když jdete do nové práce."

O chycené tutovce Erlingu Haalandovi v utkání s Norskem

"Viděl jsem to jednou v sestřihu a pak ještě na Instagramu. V tu chvíli jsem si říkal jen to, že je dobře, že to nebyl gól a že se to neodrazilo přímo k němu, protože by dorážel do prázdné brány. Jsem za to rád, byl to důležitý moment, protože jsme potom mohli jít do vedení."

O hře nohama

"Největší změna je to, že jsem v jiném klubu, je tu jiná taktika, jiný systém rozehrávky a jiné nároky. Samozřejmě, že to je změna, ale já jsem rád ve hře. Je sice hezké, když chce gólman hrát hodně nohama, ale když tam není návaznost a spolupráce dalších hráčů, tak to stejně často skončí tak, že to musíte nakopnout dopředu."

O přemýšlení nad přestupem do Slavie

"O zájmu Slavie jsem věděl od posledního prosincového utkání. Já jsem hned po konci ligového podzimu odletěl na dovolenou a vzal jsem si několik dní, abych si to všechno pořádně promyslel. Bylo to velké a pro mě velmi důležité rozhodnutí a nakonec jsem došel k tomu, že pro mě bude nejlepší, když tu změnu udělám, protože jsem se chtěl posunout zase o kus dál."

O nabídkách ze zahraničí

"Něco se řešilo i v cizině. Byly tam nabídky ze druhé anglické ligy, bylo tam i Německo. Zimní přestupy jsou ale pro gólmany těžké, protože všechny týmy mají své jedničky a já jsem nechtěl riskovat to, že bych čekal jen na to, až se někdo zraní. Proto jsem se rozhodl pro Slavii, protože byla nejrychlejší."

O zranění hned na prvním soustředění

"Nebylo to nic příjemného, nebudu říkat, že jsem byl v pohodě. Měl jsem první svalové zranění, nevěděl jsem, co všechno si můžu dovolit, šel jsem přes bolest, uspěchal jsem to a samozřejmě jsem si ten svůj začátek ve Slavii oddálil. Bylo to pro mě velmi náročné, protože jsem byl v novém klubu a hned jsem chtěl dokazovat to, proč jsem sem přišel."

