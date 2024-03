Česko – Arménie: Provod si sraz pod Haškem užívá, pomáhá mu, že zná Köstlovy metody

Lukáš Provod (27) považuje příchod kouče Ivana Haška k české reprezentaci za nový a svěží vítr. Záložník Slavie je rád, že u mužstva působí jako asistent také Jaroslav Köstl, jehož metody a tréninková cvičení dobře zná ze společného působení ve Slavii. Provod věří, že se nově tvořící národní mužstvo rychle sehraje a po pátečním úvodním vítězství 2:1 v Norsku bude zlepšení vidět už v druhém přípravném utkání v úterý s Arménií.

"Určitě je to takový nový vítr, je to něco nového. Mám jen slova chvály pro minulý realizační tým. Teď s Jardou Köstlem jsou tam i nějaké principy ze Slavie, které my dobře známe. Zatím je to všechno takové svěží. Hrozně jsem se sem těšil, čekal jsem, jaké to bude. Jsem zatím extrémně spokojený," uvedl Provod.

Co je podle něj nového? "Spolupracujete s novými lidmi. Fotbal už je dávno vymyšlený, co se týče programů a všeho. Tam není úplně něco extrémně nového. Trenér už i na tiskovce zmiňoval, že zavedl nějaká pravidla, která jsou správná. Je dobře, že k sobě máme respekt. Že máme nastavená nějaká pravidla, která všichni dodržují," řekl Provod, který za reprezentační A-tým odehrál pod Jaroslavem Šilhavým 16 utkání.

Při Haškově premiéře v Norsku nechyběl v základní sestavě a na pozici ofenzivního středního záložníka odehrál 72 minut. "Byly tam z naší strany mezery, protože některé principy jsou pro někoho nové. Sehrávalo se to a bylo to trochu vidět. Dnes večer budeme mít analýzu, rozebereme si to a posune nás to dál. Už víme, co po nás trenéři chtějí. Víme, jak spolu dokážeme hrát. Myslím, že se to bude jen posouvat a už v druhém zápase bude vidět, že je to lepší."

Připustil, že znalost Köstlových metod ze společného, více než čtyřletého působení ve Slavii mu v reprezentaci pomáhá. "Jde jak o prvky taktiky, tak prvky tréninku. Jsou některá cvičení, která my ze Slavie dobře známe. Myslím, že i nároďáku to může pomoci. Je nás tady ze Slavie dost, cvičení známe, takže můžeme pomoci ostatním klukům. Pak ty tréninky odsejpají. Myslím si, že to funguje dobře," řekl Provod.

Provodova bilance z posledních sezon. Livesport

V úterý proti Arménii očekává jiný obraz hry než v Norsku. "Je to hodně nečitelný soupeř. Ještě nás čeká video. Víme, že hrají houževnatě z bloku, jsou hodně živelní v obraně. Budeme více na balonu a asi nás bude čekat dobývání," uvedl Provod.

Reprezentace má na přípravu do startu Eura jen čtyři zápasy, vedle březnových duelů bude hrát dvakrát na začátku června. "Času před Eurem s novým trenérem a vlastně i novým složením týmu je strašně málo. Přípravné zápasy jsou především o tom se poznat, vyzkoušet si nějaké automatismy a hráče zapasovat do základní sestavy, aby to fungovalo. Trenéři to mají dost složité. Sice nás vídají v soutěžích, ale takhle pospolu nás mají jen chvilku. Musí se vše co nejrychleji vyzkoušet, aby to potom na Euru fungovalo," řekl Provod.