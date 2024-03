Arménie – Česko: Hranáč je připraven na reprezentační premiéru

Úterní přípravný zápas s Arménií v Praze na Letné je pro trenéry národního týmu příležitostí vyzkoušet další hráče, kteří se nepředstavili v pátečním vítězném utkání v Norsku. Jedním z nich je i Robin Hranáč (24). Obránce Viktorie Plzeň netrpí nováčkovskou nervozitou a doufá, že si premiérový start za národní tým tentokrát už připíše.

Na stadionu Ullevaal v Oslu se na hřiště nedostal, a tak dál trpělivě čeká na šanci. "Nominace do reprezentace mě hodně překvapila. Sraz si zatím skvěle užívám, každý jeho moment. Jsou tu vynikající hráči, věřím, že budu moct naskočit do dalšího zápasu," prohlásil Hranáč na tiskové konferenci po nedělním tréninku.

Mezi zkušenějšími spoluhráči se brzy otrkal. "Já se před prvním srazem nebál, nebyl jsem nervózní. Je tady seznamovací rituál, všichni nováčci jsme ho už absolvovali," uvedl zadák, jenž se dostává do hry o nominaci na Euro v Německu. Času ukázat se před šampionátem však není mnoho. "Trenéři na druhou stranu vidí všechny zápasy, co hrajeme, vnímají celkový obrázek. Vědí, co chtějí hrát, takže není problém se jim předvést."

Před rokem zachraňovali spolu se stoperským kolegou Tomášem Vlčkem v lize Pardubice, teď se oba poprvé sešli v národním týmu. Hranáč ve službách Viktorie, Vlček jako hráč mateřské Slavie. "Máme k sobě blízko, bavil jsem se s ním tady jako s prvním. Vzpomínáme na společné časy, ale posouváme se dál. Chceme zůstat hladoví. Jestli bych si chtěl s Tomášem v úterý zase zahrát? To je na trenérech, každý chce nastupovat a předvádět co nejlepší výkony," podotkl plzeňský rodák.

Aktuální sezona je pro něj průlomová, od druhého ligového kola je součástí základní sestavy Viktorie. "Jsem strašně šťastný. Trenérům jsem vděčný, že jsem od nich dostal šanci. Předtím jsem ji v Plzni nedostal, teď jo." Hranáčovi se vyplatila postupná cesta, nejprve hostoval v Liptovském Mikuláši, pak v Pardubicích. "Hostování pro mě byla zásadní věc. Jinak bych tady nebyl, neprosadil bych se vůbec nikam. V Plzni to musíte absolvovat, abyste vůbec nakoukli do A-mužstva. Všichni trenéři, které jsem potkal, mi pomohli, jsem jim vděčný."

Viktorii pomohl během spanilé pohárové cesty do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, kde na tým kouče Koubka čeká Fiorentina s českým reprezentantem Antonínem Barákem. "Všichni tři hráči z Plzně, kteří tady jsme, už jsme se s Tondou o losu bavili a trochu se i hecovali. Každý chce postoupit, ale bude to hodně těžké," uzavřel Hranáč.