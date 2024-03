Pro útočníka je hezké, když dává góly. Euro je zatím ještě daleko, myslí si žolík Chorý

Výrazně se hlásí o nominaci na šampionát v Německu. Plzeňský útočník Tomáš Chorý (29) pomohl fotbalové reprezentaci v kvalifikaci mistrovství Evropy důležitým gólem v závěrečném utkání s Moldavskem, dnes se postaral o vítěznou trefu v přípravném zápase s Arménií (2:1). Bilance dvou branek ve třech mezistátních startech si dlouhán cení, Euro je ale pro něj podle vlastních slov ještě daleko.

Přišel na hřiště v 73. minutě, kdy vystřídal Schicka. Hned o čtyři minuty později rozhodl. "Samozřejmě je pro útočníka hezké, když dává góly. Jsem rád, že jsem stál ve správný moment na správném místě. To je pro mě důležité. A hlavně pro celý tým, že jsme zase ukázali, že i když se zápas nevyvíjí v náš prospěch, dokážeme za to zatáhnout a otočit," řekl Chorý novinářům.

Gól padl poté, co centr Matěje Juráska jemně tečoval Souček patičkou a útočník Viktorie z otočky pohotově zakončil. "Napřed mě to táhlo víc do brány, myslel jsem si, že centr bude nějak protečovaný, mohlo to tam propadnout. Pak to došlo na Suka, zabrzdil jsem se a měl jenom myšlenku, že budu pálit z otočky. V pondělí jsem na tréninku měl podobnou situaci, ale sklepával jsem to Šulcovi a vyčítal si to. Teď jsem rád, že jsem se rozhodl správně a vystřelil," uvedl rodák z Olomouce.

Nedlouho poté měl ještě další šanci. "To mě mrzelo. Zakončoval jsem levačkou na přední tyč. Pak jsem si uvědomil, že jsem to mohl dávat pravou na zadní. Ale nemusí pršet, hlavně když kape. Vyhráli jsme a jsme šťastní."

Reprezentace v obou zápasech pod novým trenérem Haškem prohrávala, ale dvakrát zvítězila. "Každý vlak se musí na začátku rozjet, asi tak bych to řekl. My sílu máme, měli jsme několik gólových situací. Kdyby třeba v úvodu skóroval Hložan (Adam Hložek), mohl se zápas vyvíjet úplně jinak. Nakoplo nás vyrovnání z poslední standardky před poločasem. Samozřejmě jsou tam okénka, na která se musíme zaměřit a zlepšit se," uznal Chorý.

Statistiky utkání. Livesport

S Viktorií ho čeká čtvrtfinále Evropské konferenční ligy proti Barákově Fiorentině, kde se může také ukázat. "Euro je zatím pro mě ještě daleko. Cítím se v nároďáku dobře, jsem rád, že můžu klukům pomoct. Třeba i zády k bráně, spoluhráčům ulevit, prodat své přednosti. Útočník musí dávat góly, aby byl vidět a cítit. Ale musí také pomoct klukům v poli, aby se o mě mohli opřít a vzadu si odpočinout," dodal plzeňský útočník.