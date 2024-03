Česko – Arménie: Pomalá rozehrávka i špatný presink, viděl Hašek nedostatky. Gruzie bude podobně nepříjemná

I přes další výhru 2:1 viděl reprezentační trenér Ivan Hašek (60) v utkání s Arménií nedostatky v české hře. "Byli jsme pomalí v rozehrávce, neměli jsme kolmé přihrávky, propadávali jsme v presinku," vyjmenovával neřesti, které chce před letním turnajem v Německu vyladit. "Bylo to spíš o morálu a bojovnosti, ale i takové zápasy nás čekají," dodal kouč národního týmu.

Po utkání v Norsku jste říkal, že panuje velká spokojenost s výsledkem vzhledem k průběhu utkání. Platí to i dnes?

"Ano, nebyl to pro nás vůbec lehký zápas. V naší hře byly věci, které jsme tam vůbec nechtěli. Bylo to sice jiné než s Norskem, ale opakovaly se nám chyby. Hráči ukázali morální vlastnosti a dokázali zápas otočit, což je pro nás důležité znamení. Myslím, že i fanoušci viděli, že Arménie není snadný soupeř, je nepříjemná a děkuji lidem, že přišli a pomohli nám k obratu."

Byl to zápas, kdy Češi museli tvořit, překonávat nepříjemného soupeře. Něco podobného vás může potkat i na Euro proti Gruzii, souhlasíte?

"Je to tak. Bylo to spíš o bojovnosti a vůli a přesně tak to může být i na Euro, takže je důležité, že jsme si vyzkoušeli i takový zápas."

V Norsku jste také prohrávali, také jste se prosadili ze standardky… Čím si vysvětlujete, že oba zápasy mají podobné znaky?

"Tentokrát to bylo jiné v tom, že jsme začali dobře. Dominovali jsme, dostali jsme se do šancí, ale inkasovali jsme a přišel útlum… Nakonec nám pomohl gól do poločasu. A souhlasím, že standardky jsou důležitá věc. Když nám to nejde fotbalově, umíme si pomoci silou. To je důležitý poznatek. Rozhodně tam jsou věci, které by šly dělat lépe. Zrovna s Arménií jsme měli pomalou rozehrávku, měli jsme být rychlejší. Nedostávali jsme se ke kolmým přihrávkám, propadávali jsme v represinku, některé balony za obranu jsme mohli řešit lépe."

Bude presink jedna z věcí, na které budete před evropským šampionátem nejvíce pracovat?

"Souhlasím. Musíme na tom zapracovat. Neměli jsme na to moc času, takže se těším, až se sejdeme těsně před Euro a řekneme si k tomu mnohem víc. Tady nám to moc nevycházelo, propadávali jsme.”

Jak byste zhodnotil nováčky v národním týmu?

"Všichni měli nějakou roli. Někde to skřípalo, ale nemůžete být sehraní za jeden trénink."

Ale obránci Tomáš Vlček a Robin Hranáč vás nezklamali, že?

"Jsem rád, že si poprvé zahráli za reprezentaci. Někdo si řekne, že jsou to mladí kluci, ale už mají věk na to, aby tu mohli hrát. Pro mě jsou to čeští hráči budoucnosti."

Statistiky utkání. Livesport

A co vám tento sraz ukázal směrem k Euru?

"Jsem rád, že jsem mohl vidět všechny kluky a pracovat s nimi. Intenzita na tréninku byla dobrá, hráči makali, v přípravě nás poslouchali. Na nikoho nemůžu říct nic špatného."

Řekl si o něj žolík Tomáš Chorý?

"Odpovím tak, že jsem rád, že všichni kluci hrají pro tým. I ti, co sedí na lavičce i ty největší hvězdy. To je pro mě momentálně nejdůležitější."

Přehled utkání Česko – Arménie 2:1

Do dvou velkých šancí se dostal Adam Hložek, ale ani jednu neproměnil. Provází ho to již nějakou chvíli. Jaký z něj máte pocit a víte, jak mu pomoci?

"Myslím, že Adam si pomůže sám. Je to mimořádně kvalitní hráč. Když ho vidím na tréninku, co tam předvádí za věci, tak nepochybuji o tom, že góly bude dávat."

Slabší první poločas si vybral Ladislav Krejčí. Nepodepsal se na něm trochu náročný program Sparty?

"Program mají hodně náročný, to jsem si vědom, ale ten kluk to zase otočil tím, že dal gól. Má takové morální vlastnosti… On nechce prohrát. Prostě nechce. I proto je kapitán ve Spartě. Jeho mentalita a nastavení jsou pro nás cenné."