Sadílek exkluzivně: Klidně zůstanu v Twente, ale... Šilhavý? Věděli jsme, že nezůstane

Během dvou let se vypracoval v jeden ze základních kamenů nizozemského Twente. Michal Sadílek (24) aktuálně bojuje s celkem z města Enschede o postup do předkola Ligy mistrů a chystá se s českou reprezentací na evropský šampionát. "S Šilhavým to bylo skvělé, ale teď je čas se ukázat pod novým trenérem," říká v rozhovoru pro nizozemskou redakci Livesport Zpráv odchovanec Slovácka, který otevřeně hovoří o blížícím se Euru, konci Jaroslava Šilhavého u reprezentace, probíhající sezoně i prodloužení smlouvy.

Český středopolař přišel do Nizozemska v roce 2015, kdy ho PSV získalo na hostování ze Slovácka. Rodákovi z Uherského Hradiště bylo tehdy 16 let. Mezi roky 2018 až 2022 si Sadílek za slavný klub z Eindhovenu připsal 27 ligových startů, načež odešel hostovat do Liberce a následně s opcí do Twente. Právě celek z Enschede nakonec získal dynamického záložníka natrvalo a učinil z něj jednoho z nejlepších hráčů na své pozici v Eredivisie.

V březnu aktuální roku Twente aktivovalo opci, která prodloužila Sadílkovu smlouvu o další rok. "Čekal jsem to, jinak bych byl v létě bez smlouvy. To jsem nechtěl ani já, ani klub. Když se ukážu na mistrovství Evropy, mohlo by to Twente něco přinést. Takže to byl logický krok," myslí si horký kandidát na místenku ve výběru trenéra Ivana Haška pro blížící se Euro v Německu.

Sadílek přiznává, že o přestup sám usiluje, ale zároveň zdůrazňuje svou lásku k Twente: "Líbí se mi tady. Je to skvělý klub se skvělými fanoušky a velkou historií. Nevadilo by mi hrát za Twente ještě další rok."

Kapitánská páska

Velký okamžik v Sadílkově kariéře přišel 22. května 2023. Český středopolař tehdy při venkovním utkání na půdě RKC Waalwijk navlékl na levou paži kapitánskou pásku. Pro fotbalistu, který s týmem momentálně bojuje o vstupenku do předkola Ligy mistrů, to byl první z několika takových zápasů.

"Rozhodně to byl dobrý pocit. Vím, jaká je moje role v Twente," říká a vzápětí dodává: "Daří se nám už třetí rok po sobě. První dva roky jsme se dostali do evropského fotbalu, ale bohužel bez skupinové fáze. Ale v příštích letech si Twente pravděpodobně zahraje skupinovou fázi Evropské ligy nebo Ligy mistrů, což bude tady na Grolsch Veste skvělé."

Sadílek oblékl kapitánskou pásku FC Twente poprvé v květnu 2023. Profimedia

Twente je nyní na třetím místě tabulky a hájí osmibodový náskok před AZ, na které má zápas k dobru. Oba celky čeká 5. května vzájemné utkání na stadionu AFAS v Alkmaaru. Sadílek každopádně doufá v dobrý závěr sezony. "Určitě nám věřím. Máme pět bodů náskok před AZ a zbývají čtyři zápasy, přičemž je ještě čeká těžký program," má jasno český reprezentant, který si myslí, že bude klíčové zvládat utkání před domácí kulisou.

Těší se na Euro

V posledních letech se stal nepostradatelným hráčem nejen na klubové úrovni, ale také na té mezinárodní. V seniorské reprezentaci debutoval 4. června 2021 proti Bělorusku a následně bleskovou rychlostí vyrostl v hráče užšího výběru. Aktuálně má na kontě 23 mezistátních zápasů a netrpělivě vyhlíží druhé mistrovství Evropy.

Sadílek v akci za Českou republiku Profimedia

V Německu si Česko zahraje ve skupině s Portugalskem, Tureckem a Gruzií. Stejně jako v dobrý závěr sezony s Twente, věří Sadílek i v úspěch na Euru. "Před třemi lety jsme byli na ME ve čtvrtfinále, byl jsem toho součástí a byl to skvělý zážitek. Doufám, že letos budu sbírat minuty v jiné roli," přeje si mladší z bratrského dua Sadílků.

"Euro je v Německu, které je hned vedle Česka, takže na něj pojede hodně fanoušků. Všichni se na to moc těšíme a doufáme, že se nám podaří postoupit do vyřazovací fáze," nastinuje záložník Twente cíle reprezentace.

Čas ukázat velké věci

Češi si sice 20. listopadu minulého roku zajistili vítězstvím nad Moldavskem postup na nadcházející mistrovství Evropy, přesto o den později trenér Jaroslav Šilhavý rezignoval. Sadílek a zbytek týmu to však tušili. "Dva, tři měsíce před koncem kvalifikace o Euro jsme věděli, že trenér smlouvu neprodlouží. Ani český svaz to nechtěl," vykreslil situaci okolo Šilhavého konce jeho tehdejší svěřenec.

Od začátku roku 2024 stojí v čele reprezentace Ivan Hašek. Sadílek je, pokud jde o posuzování rozdílů mezi oběma, trpělivý: "V tuto chvíli vidím určité rozdíly. V šatně a taktice moc ne, protože jsme hráli jen dva zápasy a trenér zkoušel několik hráčů na různých postech. Myslím si, že skutečné rozdíly uvidíme až na soustředění."

"Pod Šilhavým jsme dokázali dobré věci. Doma jsme porazili Anglii, remizovali jsme s Belgií a postoupili jsme do čtvrtfinále mistrovství Evropy... Bylo to s ním skvělé, ale teď je čas se ukázat pod novým trenérem," myslí si Sadílek.

Strach ze soupeřů a růst

Portugalsko a Turecko jsou pro národní tým známí soupeři. Oba totiž v roce 2022 potkali přímo na hrací ploše – ať už v rámci Ligy národů, či přátelského utkání. Všechny tři duely (dva s Portugalskem a jeden s Tureckem), ale prohráli.

Sadílek si všímá, jak tým od těchto neúspěchů vyrostl: "S Tureckem jsem tehdy nehrál, ale proti Portugalsku ano. Tehdy to bylo v Lize národů a v té době jsme měli opravdu dobrý tým a byli jsme silní jako mužstvo, což je podle mě pořád naše největší kvalita. Vyrostli jsme, protože stále více šancí dostávají mladí hráči, kteří se dostávají do základní sestavy. To je největší rozdíl. Před třemi lety jsem na Euru ještě pendloval mezi tribunou a lavičkou. Nyní jsem hráčem základní sestavy, což je pro mě velká čest."

Sadílek (#26) slaví vítězství nad Nizozemskem na mistrovství Evropy 2021 Profimedia

"Doufám, že se mi podaří propracovat do základní sestavy a že se na turnaji dostaneme co nejdál," říká s výhledem na letní svátek evropské fotbalu Sadílek, načež povídání uzavírá svým tipem na vítěze: "Kdo vyhraje? Nevím. Asi Francie, nebo Anglie."